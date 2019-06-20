“الهندسة وإدارة الأعمال”.. فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب القبول أمام طلاب الثانوية العامة وما يعادلها للالتحاق بالجامعة وذلك للدراسة فى كليتي الهندية وإدارة الأعمال، وذلك حتى يوم 31 يوليو 2019 من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وقد كشف الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة بأن الدراسة فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تكون فى كليتي الهندسة إدارة الأعمال، وتخصصات كلية الهندسة هى “الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة العلوم والحاسب، وهندسة القوي الكهربائية، والهندسة الصناعية والتصنيع، وهندسة الميكاترونيات، وهندسة وعلوم المواد، والهندسة الكيميائية والبتروكيمياويات، وهندسة مصادر الطاقة”، أما تخصصات كلية إدارة الأعمال فهي “المحاسبة ونظم المعلومات، وإدارة الموارد البشرية”.

أما عن شروط القبول بالجامعة المصرية اليابانية فى كلية الهندسة فلابد أن يحصل الطالب على حد أدني 80% لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أخري، والحصول على 75% من مدارس “المتفوقين” أما كلية إدارة الأعمال فالحد الأدني للقبول بها 70% للثانوية العامة، و65% لطلاب مدارس المتفوقين.

وأوضح الدكتور أحمد الجوهري بأن الالتحاق بالجامعة لا يعتمد على مجموع الثانوية العامة فقط بل يعتمد على اختبارات تعقدها الجامعة بكلية الهندسة فى “الرياضة 1، والكيمياء، والفيزياء، واللغة الإنجليزية، والتفكير المنطقي”، أما بالنسبة لكلية إدارة الأعمال فتعقد الجامعة اختبارات فى “الرياضة 1، واللغة الإنجليزية، والتفكير المنطقي”.

أنشأت الجامعة المصرية العمالية للعلوم والتكنولوجيا عم 2009 كجامعة حكومية بالشراكة مع الحكومة اليابانية بهدف استخدام النظم التعليمية اليابانية القائمة على الطرق المعملية فى التعليم، والتعليم القائم على البحث، وسوف تقوم الجامعة بافتتاح الحرم الجامعي لها على مساحة 200 فدان فى مدينة برج العرب الجديدة حيث تم تصميمه على أعلى مستوي ليكون حرم جامعي صديق للبيئة بإدارة إلكترونية ذكية وتقوم الحكومة المصرية على تكاليف المبنى بينما يقدم الجانب الياباني التجهيزات الفنية والمعملية والأجهزة.