اليوم: إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2019 إلكترونياً بنسبة نجاح 92.6%

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم اليوم الأربعاء إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة “إلكترونياً” بينما يتم ظهورها فى المدارس غداً.

حيث اعتمد اليوم الدكتور “محمد مجاهد” نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018-2019.

من جهتها أوضحت وزارة التربية والتعليم بأن الطلاب الذين كان لهم حق أداء امتحانات الدور الثانى بلغ عددهم 123957 طالب وطالبة، منهم 39841 بالشعبة العلمية “علوم”، و 15482 بالشعبة العلمية “رياضيات”، بالإضافة إلى 68652 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

وأعلنت الوزارة بأن أعداد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحانات بلغوا 122456 طالب وطالبة، نجح منهم 113479، بينما رسب عدد 8799 طالب وطالبة، وبنسبة نجاح تقدر ب 92.6%.

وأشارت الوزارة بأنه سيتم فتح باب التقدم للتظلمات للمتضررين من الطلاب من نتائجهم بداية من الغد الخميس ولمدة أسبوعين كاملين.

مع خالص تمنياتنا للطلاب والطالبات بدوام النجاح والتفوق.