اليوم إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق لقبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات...تعرف على المؤشرات النهائية

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وعلى موقعها الإلكتروني امس، أن اليوم الأحد الموافق 28 / 7/2019 هو موعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولي من مراحل التنسيق لقبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية الحكومية، والتي استمرت من الأحد الماضي وحتى أول مساء أول امس الجمعة، أي أن التقديم لهذه المرحلة استمر ستة أيام كاملة.

ولقد اعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم في وقت سابق امس أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراقهم ورغباتهم للمرحلة الأولى من مراحل تنسيق القبول بالجامعات المصرية قد بلغ عددهم 142750 مائه اثنين وأربعين ألف وسبعمائة وخمسون طالب وطالبة، وذلك من اصل عدد طلاب يبلغ عددهم 143 ألف طالب وطالبة، أي أن عدد الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى يبلغ حوالى 250 طالب وطالبه.

ولقد حذر مكتب التنسيق اكثر من مرة الطلاب المتخلفين وحذر من التخلف عن تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى، وقال مكتب التنسيق في بيان له أن الطلاب المتخلفين ليسوا لهم مكان في الجامعات المصرية ولا يلومون ألا انفسهم.

ونظر لارتفاع درجات الطلاب الحاصلين على مجموع اكثر من 97 % من طلاب الثانوية العامة هذا العام ، ارتفع الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى من مراحل التنسيق لقبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية، وهو ما سوف ينتج عنه ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة سواء للقسم الأدبي أو القسم العلمي علوم أو العلمي رياضه.

فتشير التوقعات أو المؤشرات النهائية إلى أن كليات القمة في أدبي مثل الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الأعلام وكلية السن والتربية سوف يرتفع الحد الأدنى عن العام الماضي بحوالي 2 بالمائه، وكذلك سترتفع الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة وعلوم الحاسبات لطلاب قسم علمي رياضة، وسيرتفع أيضا الحد الأدنى كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وهي كليات القمة لطلاب الثانوية العامة قسم علمي علوم.

المؤشرات الأولية لكليات القمة شعبة علمي علوم

تشير المؤشرات الأولية أن كليات القمة بالنسبة لشعبة علمي علوم من طلاب الثانوية العامة ستكون كالاتي

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري بين 99% و98.5%

الحد الأدنى لطب الأسنان بين 98.2% و98%

والصيدلة بين 97.5% و97.2%

والعلاج الطبيعي عند 96.9%.

المؤشرات الأولية لطلاب الشعبة الأدبية من طلاب الثانوية العامة

يتراوح الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية بين (97.5 % و96.5%)

والحد الأدنى لكليات الأعلام بين (95.5% إلى 96

و يبلغ الحد الأدنى لكليات الألسن بين (95.5% و95%).

أما عن مؤشرات القبول في كليات القسم العلمي رياضة

فتشير المؤشرات الأولية لقبول الطلاب بالمرحلة الأولى من التنسيق أن الحد الأدنى لكليات الهندسة سوف يكون 93.9% كما تشير التوقعات إلى توافر أماكن في في كليات الهندسة بالمرحلة الثانيةـ