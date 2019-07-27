اليوم .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019

ينتظر مختلف طلاب وطالبات الثانوية العامة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بفارغ الصبر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة وذلك للعام الدراسي الحالي 2019 ، ليعرف كل طالب أو طالبة الكلية التي يبدأ من خلالها رحلته في عالم جديد ومختلف.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

ومن المقرر أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد الموافق 28 يوليو من عام 2019 ، من أجل أن تقوم بالإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة ، والتي يتم الإعلان من خلالها عن قبول طلاب وطالبات الثانوية العامة في مختلف الجامعات المصرية وذلك فيما يتعلق بالطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في الدور الأول للعام الدراسي 2019.

ومن الجدير بالذكر أن مكتب تنسيق الثانوية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، قد قام بفتح باب التسجيل الخاص برغبات المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة بدءًا من يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي ، على أن ينتهي التنسيق يوم الجمعة الموافق 26 من شهر يوليو 2019.

كما تقدر الإشارة إلى أنه قد قام مختلف الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة بالتسجيل في موقع التنسيق ، حيث قد تضمن التنسيق الطلاب الحاصلون على مجموع 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% وأعلى في الشعبة العلمية ، والذي قد بلغ عددهم إلى 30152 طالب وطالبة ، أما فيما يخص طلاب وطالبات الشعبة الهندسية فقد تضمنت الطلاب الحاصلين على مجموع 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% أو أعلى ، وقد وصل عددهم إلى 14690 طالب وطالبة.

وفيما يتعلق بطلاب وطالبات الشعبة الأدبية فقد تضمن التنسيق الطلاب الحاصلين على مجموع 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% وأعلى من ذلك ، وقد بلغ عدد طلاب وطالبات تلك المرحلة 98471 طالب وطالة.

حيث نجد أنه في تنسيق المرحلة الأولى من عام 2019 ، قد تقدم ما يبلغ من عدد 143313 طالب وطالبة، ذلك مقارنة بعدد 126807 طالب وطالبة في تنسيق المرحلة الأولى من العام الماضي 2018 ، الأمر الذي يدل على حدوث زيادة فى عدد طلاب المرحلة الأولى لهذا العام وقد بلغت الزيادة عدد 16596 طالب وطالبة.