اليوم السابع| تأجيل موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية إلى منتصف الأسبوع القادم

أكدت جريدة اليوم السابع أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سوف تظهر منتصف الأسبوع القادم، وإليكم جميع روابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية، وشرح طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلوم الفني الصناعي والزراعي والتجاري، وقد أشارت ” اليوم السابع” إلى أن نتائج الدبلومات الفنية في مراحلها الأخيرة من الرصد والتدقيق، وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي كان الدكتور محمد محمد مجاهد قد أعلن من خلال الصفحة الرسمية لبوابة التعليم الفني على الفيس بوك أن نتيجة الدبلومات الفنية سوف تظهر الأسبوع الجاري، وهو ما يعني أن هناك تأجيل قد حدث في موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

ونرغب في أن نطمئن أبناءنا الطلبة أن وزارة التربية والتعليم تهتم ذلك العام بمراجعة كراسات الإجابة أكثر من مرة، وبحيث تمر ورقة الإجابة الخاصة بالطالب على أكثر من مراجع، وذلط تفاديًا لأي خطأ قد يحدث في نتيجة الدبلومات ويؤثر على مستقبل أحد الطلبة، لذا فقد تم الحرص على التأني وعدم الاستعجال في إعلان النتيجة.

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رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية من خلال أكثر من رابط يتبع وزارة التربية والتعليم، وهي روابط متاحة لجميع الأقسام:

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طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

طريقة سهلة جدا للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019، وتناسب جمبع الأقسام صناعة – زراعة – تجارة – تمريض – فنادق، نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، هي على النحو التالي:

كتابة رقم الجلوس ويفضل باللغة الإنجليزية. اختيار الشعبة. الضغط على اظهر النتيجة.

وسيظهر لك بيان بدرجات شهادة الدبلومات الفنية بالتوفيق لجميع الطلبة، وفي حالة وجود أي استفسار فلا تتردد في ترك سؤالك وسنجيب عليكم في أقرب فرصة، كما يمكنكم ترك رقم الجلوس والشعبة والاسم بالكامل، وسنجلب لكم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 فور ظهورها على بوابة التعليم الفني.