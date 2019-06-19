اليوم السابع تعلن عن موعد نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 نتيجة الصف الثالث الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي

أعلنت اليوم السابع عن موعد ظهور نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس؛ والمنتظر ظهورها على بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2019، إذ أكدت أن عملية تصحيح كراسات الإجابة وتقدير درجات طلاب شهادة الدبلومات الفنية قد أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع بدء عمليات المراجعة قريبًا، وقد أوضحت مصادر من داخل كنترولات تصحيح نتيجة الصف الثالث للدبلومات الفنية، أن تقدير الدرجات يتم وفق جدول زمني، ولا يزال يسير بشكل جيد، ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما سيتم توفيرها بالمدارس عقب ظهورها دون أي مقابل مادي.

وجدير بالذكر فرض عقوبات من وزارة التربية والتعليم على الأشخاص الذين يتقاضون مبالغ مالية مقابل تسليم شهادات الدبلومات الفنية ونتائج الامتحانات للطلاب.

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نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

أكدت المصادر لليوم السابع أن موعد نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 من المقرر أن يكون آخر يونيو الحالي، وكان محمد محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني قد أكد أن:

نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 ستظهر على بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg نتائج الامتحانات 2019، وهو موقع تابع لوزارة التربية والتعليم مركز المعلومات.

وقد ظهرت النتيجة في الأعوام الماضية على رابط emis.gov.eg، ونحن من خلال موقع كلمة نوفر خدمة مميزة، إذ نقدم لكم جميع الروابط التي يمكنكم من خلالها الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، كما نقدم لكم رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

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نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من خلال:

قدمنا لكم جميع روابط نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية، والتي يمكنكم من خلالها الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، ويمكنكم ترك الاسم ورقم الجلوس والشعبة وسنوافيكم بنتيجة شهادة الدبلوم الفني الخاصة بك في رد على تعليقك فور ظهورها.