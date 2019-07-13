اعلن موقع اليوم السابع عن اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برمق الجلوس بصورة حصرية، حيث جاء إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس وهذا ما ينتظره طلاب الثانوية فالجدول الزمني للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة يمشي باتزان تام، حيث أنه من المقرر اليوم السبت أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة والمقرر أن يتم إعلان النتيجة يوم الأحد لتكون متاحة للاستعلام الالكتروني برقم الجلوس، وفي صباح يوم الاثنين تكون النتيجة متاحة في المدارس لجميع الطلاب، وادراكاً منا بالجانب الكبير الذي يتحمله الطلاب وأولياء الأمور من القلق والتخوف في قيد انتظار إعلان النتيجة، نتابع عن كثب اخبار اعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 برقم الجلوس حتى يطمئن الطلاب على الدرجات والشروع في الانتقال إلى مرحلة الجامعة التي يحلم بها كل طلاب الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019

يمكنكم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع لمعرفة النتيجة، كما يمكنكم متابعة نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس لطلاب الأزهر، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب في مرحلة الثانوية والحصول على أعلى الدرجات.

العشرة الأوائل في الثانوية العامة 2019

قائمة العشرة الأوائل على الثانوية العامة 2019 تضمنت أكثر من 30 طالب وطالبة، وذلك من طلاب القسم العلمي والأدبي، وكان تصنيف الطلاب الأوائل كما يلي:

30 طالب من العلمي والأدبي.

طالبين من مدارس ستيم للمتفوقين.

طالبين من الدمج.

طالبين من مدارس المكفوفين.

كما أن عدد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2019 كان 413.097 طالب وطالبة، كما نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس جائت بنسبة نجاح تقدر 74% لهذا العام،