نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب طلبة وطالبات الثانوية العامة علمي وأدبي نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2019 برقم الجلوس من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم واليوم السابع وغيرها وذلك عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم، وعلى الرغم من انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوم الأربعاء الماضي إلا أن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة بجميع الكنترولات بمختلف محافظات الجمهورية، لذا سنتواصل معكم عبر تلك المقالة لمعرفة الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 .

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول

لقد صرحت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي وأدبي للعام الدراسي 2018/2019 الامتحانات كانت جيدة وبمستوى الطالب العادي ومرت بسلام تام وهدوء باللجان المراقبة ولم تتلقي شكاوي من قبل الطلاب، وقد صرح مدير الإدارة العامة للأمتحانات خالد عبد الحكم تتم حاليا عمليات التصحيح بجميع الكنترولات بكل دقة ونزاهة لمراعاة حقوق الطلاب ومجهودهم.

نتيجة 3 ثانوي علمي وأدبي

وقد أضاف سيادته بأن عملية التصحيح والمراجعة بالكنترول تتم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمشرفين وذلك طبقا لتعليمات السيد وزير التربية والتعليم لتحري الدقة ومن ثم قام بتوفير كل سبل الراحة للمصححين للأنتهاء من تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة حتى يتم اعتماد في القريب العاجل.

ننوه لطلابنا بالثانوية العامة بأنه لم يتبقي الكثير للإستعلام عن نتيجة ثالثة ثانوي علمي وأدبي برقم الجلوس والاسم خلال الأيام القادمة وذلك حسب ما تم تصريحه بمسئول وزارة التربية والتعليم أن ظهور نتيجة الثانوية العامة في بداية الأسبوع المقبل وكحد أقصي يوم 15 يوليو.