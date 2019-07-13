ظهرت عبر موقع “اليوم السابع” نتيجة الثانوية العامة 2019.. “وزارة التربية والتعليم” نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع، اعتمد ظهر اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول “العلمي والأدبي” برقم الجلوس، حيث بلغت نسبة النجاح بشكل عام 78.6% من إجمالي الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة، وأكدت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس ستكون متاحة يوم غد الأحد أمام الطلاب عبر موقع اليوم السابع.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس:

بعد طول انتظار وصبر ومرور الطلاب والطالبات بأوقات عصيبة تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول برقم الجلوس، حيث بلغت عدد الطلاب والطالبات المتفوقين في نتيجة الثالث الثانوي 2019 الدور الأول 34 طالب وطالبة بمختلف أنحاء الجمهورية “المدارس الخاصة والحكومية”، وقد بلغت عدد الطلبة المتفوقين في شعبة العلمي علوم 14 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المتفوقين في شعبة العلمي رياضة 10 طلاب، وفي الشعبة الأدبية أيضاً 10 طلاب.

وقد أجري وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول برقم الجلوس، مقدم لهم التهاني والتبريكات وتمني لهم دوام التقدم والنجاح وحثهم على استكمال مسيرتهم التعليم والمضى قدماً نحو التفوق، وكان وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن نتيجة الثانوية العامة 2019 ستظهر يوم غد الأحد عبر موقع اليوم السابع.

نتيجة الثانوية العامة 2019 “الأدبي والعلمي” عبر موقع اليوم السابع:

ومن خلال تغطيتنا المتواصلة والمستمرة لأخر وأهم المستجدات على القطاع التعليمية ومتابعتنا لتداعيات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول برقم الجلوس، نؤكد أن النتيجة سيتم الإعلان عنها بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى يوم غد الاثنين، وستكون نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 متاحة أمام الطلاب والطالبات عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وموقع اليوم السابع.

وننوه متابعي وزوار موقع “كلمة دوت أورج” أن موقع اليوم السابع هو الموقع الرسمي الحاصل على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول، وقد أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيان رسمي أكد من خلاله حصول الموقع على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2019، وستكون النتيجة متوفرة أمام الطلاب يوم غد برقم الجلوس.

أعلنت منذ لحظات موقع اليوم السابع عن رفع نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، والآن أصبح بإمكان الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم.