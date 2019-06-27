نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني زراعي وصناعي وتجاري وتمريض

مع اقتراب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 التيرم الثاني نظام 3و5 سنوات يزداد القلق والتوتر لدى طلابنا مع العلم بسهولة الامتحانات التى مرت بسلام تام بجميع المحافظات دون تلقى شكاوى من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث أعلنت جريدة اليوم السابع منذ قليل ان نتيجة الدبلومات الفنية سيتم اعتمادها الأسبوع المقبل بديوان المحافظة حيث تم الانتهاء من تصحيح كراسات الطلاب ورصد الدرجات ببعض المحافظات وجاري الانتهاء من البعض الآخر وسوف يقوم وزير التربية والتعليم الفني بإعلان اسماء أوائل الدبلومات الفنية بكل الشعب التجارية والزراعية والصناعية والتمريض.

البوابة المصرية نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وتشير المؤشرات الأولية أن نتيجة الدبلوم هذا العام أعلى من العام الماضي نظرا لإدخال بعض الأسايب الحديثة في التعليم طبقا لتعلميات وزير التربية والتعليم مقارنة بالنظم الأوربية، حيث أشاد بتفوق البنات عن البنين في نسبة النجاح التى لم يصرح عنها بعد لوسائل الإعلام.

يمكن لجميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول برقم الجلوس والاسم من بوابة التعليم الفني بكل سهولة وسنعرض لكم عبر موقعكم كلمة طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلوم الزراعي والصناعي والتجاري من بوابة الحكومة المصرية.

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ننشر لكم روابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بوابة التعليم الثانوي وموقع وزارة التربية والتعليم عقب اعتمادها مباشرة ولحين أن يتم اعتمادها من الممكن أن يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس والشعبة في تعليق اسفل المقالة لحين ظهورها رسميا تابعونا عبر تلم المقالة لمعرفة أخر اخبار نتائج الدبلوم الدور الأول.