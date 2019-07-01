برقم الجلوس فقط نتيجة الثانوية الفنية 2019 – رابط سريع لمعرفة نتيجة دبلوم زراعة وصناعة وتجارة وتمريض

وفي ترقب طال من طلبة وطالبات الدبلومات الفنية في توتر وقلق قام وزير التربية والتعليم الفني الدكتور شوقي باعتماد نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2019 ظهر اليوم الأثنين الموافق 1 يوليو أثناء عقده لمؤتمر صحفي قام بحضوره نخبة من الأساتذة والمشرفين العاملين بالوزارة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، وقد قام سيادته بألقاء خطبة أول المؤتمر ويليها قام بإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية الذي بلغ عددهم حوالي 31 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية وقد أشاد سيادته بتفوقهم وقد قام بتكريمهم وتشجيعهم وحثهم على الاستمرار والتفوق.

نتيجة الدبلومات الفنية زراعي وصناعي وتجاري

ننشر لكم عبر موقعكم كلمة رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية زراعي وصناعي وتجاري نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات ببوابة التعليم الفني وهوالموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الفني الذى يستطيع جميع طلابنا الحصول على النتيجة من خلاله عن طريق تسجيل رقم الجلوس والشعبة التابع لها.

اسماء أوائل الدبلومات الفنية

اليوم السابع نتيجة الثانوية الفنية 2019

ما زلنا نستكمل مسيرة إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 التى بلغت نسبة النجاح بها 62 % مع العلم بأن عدد طلاب دبلوم التجارة الذين تقدموا للامتحانات هذا العام يبلغ عددهم 246792، وعدد طلاب دبلوم الصنايع 7111 بنسبة نجاح 85 % أعلى من العام الماضي، وسجل عدد طلاب دبلوم الزراعة 72903.

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اليوم السابع نتيجة دبلوم زراعة 2019

يمنكم الآن طلبة وطالبات الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم من بوابة التعليم الفني وموقع اليوم السابع ومصراوي لإي حين عدم حصولك على نتيجتك يمكنك تسجيل رقم الجلوس والشعبة أسفل المقالة وسوف يتم الرد في الحال.

ما زلنا في متابعة مستمرة مع طلابنا للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات حيث تم تعطيل الموقع بعض من الوقت لوجود ضغط من قبل طلاب الدبلومات بكل المحافظات.