اليوم السابع تعلن أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 واسماء الأوائل نهاية الأسبوع المقبل

لقد أعلن موقع اليوم السابع منذ قليل أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 واسماء أوائل دبلوم تجارة وصناعة وزراعة وتمريض للعام الدراسي 2018 -2019 سيتم اعتمادها نهاية الأسبوع المقبل، حيث يمكن لجميع طلبة وطالبات الثانوية الفنية الحصول على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة ودون عناء برقم الجلوس من موقع الوزارة وبوابة الحكومة المصرية للتعليم الفني.

علما بأن جميع اعمال الكنترول الخاصة بتصحيح ورصد الدرجات جاري الأنتهاء منها في الوقت الراهن ويليها سيتم المراجعة التى تتم تحت إشراف كبير بجميع المحافظات لمراعاة الدقة ولكى يأخد كل طالب حقه من الدرجات، فقد أشار مسئول بوزارة التعليم الفني أن نسبة النجاح مرتفعة عن العام الماضي وقد استطاع البنات التفوق على البنين نظرا لالتزامهم بالدراسة والمذاكرة.

اسماء أوائل الدبلومات الفنية لم تعلن بعد

والجدير بالذكر أن عدد طلاب وطالبات الدبلومات الفنية الذين تقدموا لإداء الأختبارات على مستوى الجمهورية 757 ألف بكل الأقسام الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية والتمريض، لذا سيتم تواصل فريق عمل موقع كلمة معكم لحظة بالحظة لحين اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم وإعلان اسماء الأوائل.

نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وتجارة 2019

يقترب موعد ظهور نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وتجارة 2019 ويزداد القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور لذا نقدم لكم رابط بوابة التعليم الفني برقم الجلوس والاسم يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة بسهولة تامة واختيار الشعبة، أو يمكن لطلابنا ترك الاسم ورقم الجلوس والشعبة التابع لها والمحافظة في تعليق أسف المقالة وسوف يتم التواصل فورا اعتمادها.