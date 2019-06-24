اليوم السابع | نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال ايام على موقع بوابة التعليم الفني

أعلنت اليوم السابع قبل قليل أن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام، ويمكن للطلبة الاستعلام عنها من خلال بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم، إذ أكدت مصادر مسئولة أنه جاري الانتهاء من أعمال تقدير درجات نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وبدأت بالفعل عمليات المراجعة لبعض المواد الدراسية، وقد تم التأكيد أن عملية المراجعة تتم أكثر من مرة، وبمنتهى الدقة للتأكد من أن نتائج الدبلومات الفنية دقيقة 100%، حتى لا يُظلم طالب أو يضيع مستقبله بسبب خطأ مصحح أو مراجع.

جدير بالذكر فتح باب التظلمات على شهادة الدبلومات الفنية الصف الثالث عقب ظهور النتيجة بأيام، وسنوافيكم بالموعد والخطوات خلال الفترة القادمة، وخلال أيام سيتمكّن الطلبة من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وبعدها سيتم الإعلان عن موعد امتحانات الدور الثاني، لمن هو باقي للإعادة، كما سيتم إعمال قواعد الرأفة إذا كانت تؤثر في حالة الطالب من راسب للإعادة، ليصبح راسب وله دور ثان، والآن يمكنكم التعرف على رابط الاستعلام عن نتيجة الدبومات الفنية الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية والتمريض.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال:

رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وهو موقع تابع لوزارة التربية والتعليم.

رابط بوابة التعليم الفني.

كما يمكنكم ترك رقم الجلوس والشعبة والاسم بالكامل وسنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها.

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اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الاول