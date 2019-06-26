نتيجة الدبلومات الفني 2019 تجاري وصناعي وزراعي برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية قد أوشكت على الظهور حيث صرح مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير يتابع سير تصحيح كراسات الإجابات من وقت لأخر طبقا لتعليمات السيد الوزير الذى أكد بمراجعة رصد درجات الطلاب بمختلف المواد الدراسية النظرية والعملية لمراعاة مجهود الطلاب حيث يريد بعض طلاب الدبلومات الفنية الألتحاق بالكليات المعاهد المناسبة، وقد أضاف سيادت بأن موقع بوابة التعليم الفني هو الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم من خلاله برقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

والجدير بالذكر أن هناك أكثر من 750 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية الفنية هذا العام بجميع محافظات الجمهورية التى بدأت يوم السابع عشر من مايو 2019 وانتهت أواخر شهر مايو، في حين عدم تلقي المسئولين أي شكاوي من مستوى الامتحانات أو أن هناك أسئلة غير مباشرة لذا مرت امتحانات الدبلومات الفنية بسلام تام، ومنذ تلك اللحظة ويقوم طلاب الدبلوم الفني بالبحث عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بكل أقسامها زراعة وصناعة وتجارة وتمريض عبر مواقع التواصل مما أدى إلى ترويج الإشاعات.

نتائج الدبلوم الفني ( زراعي وصناعي وتجاري)

ولكن أعلن نائب وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الدبلومات الفنية سوف يتم إعلانها الأسبوع المقبل عبر بوابة التعليم الفني واليوم السابع، لذا سنقوم بعرض طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات 2019 نظام 3 و5 سنوات بالإضافة إلى عرض روابط لمعرفة نتائج التعليم الفني ( التجاري- الصناعي – الزراعي – التمريض).

ننوه لجميع طلابنا في حالة التعثر أثناء الحصول على النتيجة يمكنكم ترك الاسم ورقم الجلوس والشعبة التابع لها في تعليق أسفل المقالة وسوف يتم الرد حين ظهورها.