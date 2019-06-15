اليوم السابع نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس ” أولى ثانوي موقع وزارة التربية والتعليم LMS “بنك المعرفة

ينشر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات برقم الجلوس والاسم عبر بوابة مركز المعلومات والمعرفة ” LMS “، حيث هناك أكثر من 650 ألف طالب وطالبة يتطلعون دوما لمعرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر المواقع الإلكترونية ” موقع اليوم السابع وموقع فيتو وموقع وزارة التربية والتعليم”، وقريبا سوف يكشف وزير التربية والتعليم عن نتائج أولى ثانوي 2019 كل محافظات ” القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية والقليوبية والمنيا والفيوم وأسيوط والسويس والبحيرة وبني سويف”.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

بعد إتمام جميع الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي خلال الأيام الماضية، انطلقت جميع لجان الكنترول لتصحيح جميع المواد الممتحنة، وأشاد السيد الوزير بدور جميع المعلمين في تصحيح أوراق امتحانات الطلاب، والتي يتكون كل امتحان من 20 سؤال وينفرد كل معلم بتصحيح سؤال واحد فقط، وتكون تلك العملية مخصصة حتى لا تتيح أي فرصة للخطأ.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة أولى ثانوي 2019

نفذت وزارة التربية والتعليم هذا العام نظام جديد ” نظام التابلت” على جميع طلاب الصف الأول الثانوي ومحاولة إعتياد الطلاب على الإجابة على مختلف المواد الدراسية بأسلوب الفهم واستنتاج المعلومة، ولا نعطي فرصة للنظام القديم من الحفظ والتلقين، وعلى الرغم من وجود تطبيق امتحانات الصف الأول الثانوي عبر شبكات الإنترنت ” التابلت “، ولكن تعطل شبكات الإنترنت أدى إلى اللجوء إلى الامتحانات الورقية.