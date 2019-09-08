الآن استعلم.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 برقم الجلوس ” علمي وأدبي ” عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق







ننشر روابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 الثانوية العامة من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، برقم الجلوس والرقم السري يمكن لجميع طلابنا التعرف على الكليات التي تم القبول بها بتنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2019، وقد بدأ تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للثانوية علمي وأدبي منذ يوم 24 أغسطس واستمر حتى يوم 4 سبتمبر وذلك حتى تنتهى امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني وتعلن النتائج ويتمكن طلاب ملاحق الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم عبر تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة.







نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2019 خلال ساعات اليوم والحد الأدنى لكليات المرحلة الثالثة من الأداب والتجارة والحقوق ودار علوم وغيرهم من الكليات المتاحة.







يمكن لجميع متابعين من الطلبة والطالبات بالتوجه إلى موقع الحكومة المصرية للتنسيق والاستعلام عن نتيجة القبول بالجامعات 2019 بتنسيق المرحلة الثالثة الثانوية باستخدام رقم الجلوس والرقم السري على الفور يمكن لطلابنا طباعة بطاقة الترشيح والتحضير للتقديم بالكلية التي تم القبول بها.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019







بعدما انتهت عمليات الفرز وتحديد الحد الأدنى للكليات بالمرحلة الثالثة، صرحت وزارة التعليم العالي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 بالثانوية العامة، ومن خلال عدد من الخطوات السهلة البسيطة يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجته، بالدخول عبر رابط بوابة تنسيق الحكومة المصرية وكتابة كل من رقم الجلوس والرقم السري وعرض النتيجة.