إعلان نتيجة تنسيق الثانوية 2019 المرحلة الأولى 2019 بالرقم السري عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق منتصف الأسبوع | كليات المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إنتهاء فترة تسجيل رغبات الطلاب بتنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2019 اعتبارا من يوم الجمعة الماضي وذلك بعد مد فترة التسجيل يوما كاملا لتوفير فرصة أخرى للطلاب لمراجعة رغباتهم بالكليات وترتيبها، فور انتهاء تنسيق المرحلة الأولى 2019 سيتم البدء في فرز رغبات الطلاب لتحديد الحد الأدنى للكليات والمقاعد الشاغرة للمرحلة الثانية، وبذلك سوف يكون إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية 2019 مع منتصف الأسبوع الحالي عبر موقع اليوم السابع وبوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية 2019

خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إعلان نتيجة تنسيق الثانوية للمرحلة الأولى 2019 برقم الجلوس والرقم السري عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، حيث صرح مكتب وزارة التربية والتعليم العالي عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية بشعبتيها العلمية والأدبية اعتبارا من منتصف الأسبوع الحالي وسوف يعقبها مباشرة عمليات تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2019، حيث وضحت الوزارة بتواجد أكثر من 200 ألف مقعد شاغرة بكليات الهندسة والفنون الجميلة وغيرها من الكليات، في حين إكتمال أعداد الطلاب بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والطب البيطري “.

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روابط نتيجة تنسيق الثانوية 2019 المرحلة الأولى

سيتم وضع الكثير من الروابط التي تنشر نتيجة تنسيق الكليات 2019 للمرحلة الأولى الثانوية فور اعتماد الحدود الدنيا للكليات وتحديد مجموع تنسيق المرحلة الثانية، سوف تشتمل تلك الروابط على بوابة الحكومة المصرية للتنسيق وموقع اليوم السابع والوطن مصراوي وفيتو.

رسميا سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 الثانوية العامة بدأ من منتصف الأسبوع ويعقبها تسجيل تنسيق المرحلة الثانية وسوف يتعرف الطلاب على الأماكن الشاغرة بالكليات بالمرحلة الثانية .