نتيجة ملاحق الثانوية 2019 بالاسم ورقم الجلوس ” علمي وأدبي “عبر موقع بوابة نتائج الثانوية thanwya.emis.gov.eg

موقع نتيجتك تنشر نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلبة والطالبات، استمر جميع المسئولين في متابعة أعمال الكنترول الخاصة بتصحيح امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2019 في جميع المواد بكل دقة لإنجاز اعتماد نتائج الدور الثاني ملاحق الثانوية العامة 2019 من الدكتور طارق شوقي، فور انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة سيتم رصد وتجميع درجات امتحانات الثانوية العامة وإرسالها على الفور إلى السيد وزير التربية والتعليم طارق شوقي واعتمادها رسميا.

نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي

انطلقت امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2019 في ال17 من شهر أغسطس واستمرت حتى يوم 26 أغسطس، ويترقب جميع الطلاب تحديد وزارة التربية والتعليم لموعد رسمي لظهور نتيجة ملاحق الثانوية العامة 201، حتى يتمكن جميع الطلاب من التحضير إلى الكليات المراد الالتحاق بها تنسيق المرحلة الثالثة .

نتيجة ثانوية عامة دور ثان 2019

تبذل لجان الكنترول في مختلف المديريات التعليمية أقصى جهودها لسرعة إنجاز نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2019 ومساعد الطلاب على التعرف على درجاتهم بمختلف المواد الغير موفق بها، فور اعتماد نتائج الثانوية العامة 2019 الدور الثاني علمي وأدبي من الدكتور طارق شوقي ورفعها رسميا عبر موقع بوابة نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2019.

خلال الساعات القليلة القادمة سيتم اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الثاني ومن خلال الرابط المتواجد بالمقال يمكن التعرف على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.