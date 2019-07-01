الآن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس تجاري وصناعي وزراعي وفندقي نظام 3 و5 سنوات

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 منذ قليل عقب توتر وقلق من طلابها وساد بين الطلاب حيث تم اعتماد نتيجة الثانوية الفنية اليوم عصر بديوان المحافظة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني وبحضور نخبة من المسئولين بالوزارة، وفي حين تم الانتهاء من تصحيح كافة كراسات إجابات الطلاب قام المسئولين بالمراجعة والتدقيق ليلا نهارا للاسراع في عملية استخراج نتيجة الدبلومات الفنية بجميع شعبها التجارية والزراعية والصناعية والفندقية والتمريض وقد بلغت نسبة النجاح بالدبلومات الفنية 62 %.

اليوم السابع نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

لقد استطاعت طالبات الدبلومات الفنية التفوق على البنين، حيث قام وزير التربية والتعليم الفني بتكريم أوائل الدبلومات الفنية الذي بلغ عددهم 31 طالب وطالبة منهم 24 طالبة حاصلة على المراكز الأولى و7 طلاب فقط وهذا دليل على تفوق البنات على البنين وقام الدكتور طارق شوقي بتكريمهم وتشيجعهم أثناء عقد المؤتمر الصحفي.

أضاف مسئول بوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية متاحة الآن يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة وبوابة التعليم الفني، وبالإضافة إلى موقع اليوم السابع قام بنشر رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب زراعة وصناعة وتجارة وتمريض حيث يتمكن طلاب الدبلوةمات الفنية نظام 3 و5 سنوات من الحصول على النتيجة بكل محافظات الجمهورية.

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بوابة التعليم الفني نتيجة الثانوية الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 زراعة وصناعة وتجارة وتمريض

موقع الوزارة نتيجة الثانوية الفنية

استعلم الآن عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة والجيزة والاسكندرية والفيوم والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحرالأحمر وبني سويف وأسيوط والغربية وغيرها من المحافظات، ومن موقعنا كلمة نتيح لطلابنا خدمة مجانية للحصول على النتيجة عن طريق أن يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس أسفل المقالة وسيتم الرد في الحال.