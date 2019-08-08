اليوم.. انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2019 لطلاب الجامعات الحكومية على بوابة الحكومة المصرية

تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقليل الاغتراب 2019 لطلاب الثانوية العامة علمي وأدبي عبر بوابة الحكومة المصرية، من أجل التيسير عليهم حتى يلتحقون في كليات المناسبة لهم جغرافيًا، حيث أعلن وزير التعليم العالي فتح باب التحويلات بين الكليات والجامعات لتقليل الاغتراب بداية من الخميس الموافق 8 من أغسطس وذلك لمدة 12 يوماً.

ينتهي الطلاب المرحلة الأولى والثانية من التسجيل في الموقع الرسمي للحكومة يوم 20 أغسطس الجاري، ويتم الأخذ في تقليل الاغتراب بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب أثناء الدراسة في المرحلة الثانوية وليس على حساب محل السكن الذي يتواجد فيه الطالب.

تقليل الاغتراب 2019 لطلاب الجامعات

ينطلق باب التحويلات وتقليل الاغتراب لسماح للطلاب بالالتحاق للكليات التي تخضع للتوزيع الجغرافي، وذلك بنسبة 10% ما استوعبته كل كلية حسبما أقرها القانون، والتي قد أعلن عنها وزير التعليم فور إطلاق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ليلتحق بها طلاب المرحلة الاولى والثانية.

ومن هنا يمكنكم الدخول إلى رابط تقليل الاغتراب للتحويل إلى الجامعات التي تخضع للتوزيع الجغرافي أو الأقرب للمحافظة التابع لها الطالب، وذلك بعد قراءة الشروط اللازمة لتقليل الاغتراب، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأن يتم التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

موعد تقليل الاغتراب

تزداد عمليات البحث عن موعد تقليل الاغتراب عبر محرك البحث الشهير “جوجل” من قبل طلاب المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الثانوية العامة وذلك لعام 2019، ليستعد طلاب المرحلتين لانطلاق هذه المرحلة الحاسمة والتي من شأنها تحديد الكلية التي سيلتحق بها عدد كبير من الطلاب.

الجدير بالذكر ، أن موعد فتح باب تقليل الاغتراب لعام 2019 للمرحلة الثالثة والمعاهد، يأتي ذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والمعاهد المصرية، حيث يسعى الطلبة والطالبات إلي تسجيل رغباتهم في المحيط الجغرافي حتى يكون السكن قريب من الجامعة.