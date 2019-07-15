اليوم .. بدء فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة لمدة 30 يوم .. والمادة بـ100 جنيه

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فتح باب التظلمات لطلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019، وذلك للطلبة الراغبين في مراجعة دراجاتهم في امتحانات الدور الأول بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019، على أن يستمر فتح باب التظلمات لمدة 30 يومًا.

فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها الضوابط والإجراءات الخاصة بتظلم الطلاب من نتائجهم ويشمل ذلك عدة خطوات وهي:

– القيام بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم طلب التظلم بشأنها.

– يتم إيداع المبلغ من خلال أحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أو في مختلف مكاتب البريد الموجودة في مصر على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه.

كما يجب أن يقوم الطالب أو ولي الأمر بتقديم طلب التظلم في المديرية التعليمية التي يتبعها، وأن يكون مرفق به إيصال السدادـ، وكذلك صورة شهادة الدرجاتن بالإضافة إلى صورة البطاقة.

وسيتم مطالعة الطلبات بدءًا التاسعة صباحًا على أن يتم ذلك داخل مقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، كما تجدر الإشارة إلى أنه لابد من التزام الطالب بالوجود في مقر اللجنة وذلك بالموعد الخصص له للإطلاع، وإذا تخلف الطالب عن حضور الموعد المخصص له، لا يكون له الحق في التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، كما يذكر أن عملية الاطلاع الخاصة بالطالب أو الطالب تتم من خلال الاطلاع على صورة ضوئية من كراسة الامتحان، ولا يحق له الإطلاع على الكراسة الأصلية.

ومن الشروط اللازمة لإتمام عملية الإطلاع هي تواجد الطالب بنفسه من أجل الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وان يقوم بكتابة ملاحظاته الخاصة بكراسة الإجابة على أن يكون ذلك بخط يده في النموذج الذي قد أعد لتلك العملية، وتكون الملاحظات ضمن مجموعة من الحالات وهي:

وجود أجزاء من الإجابة لم يتم تقديرها.

إذا كانت عملية جمع الجزئيات الخاصة بدرجات كل سؤال على حدى من الداخل غير صحيحة، أو في حالة عدم مطابقة الدرجات المحسوبة للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

في حالة الخطأ بعملية جمع الدرجات الكلية الخاصة بالأسئلة على المرآة الخارجية في كراسة الإجابة الخاصة بالطالب أو الطالبة.

كما يذكر أنه من حق الطالب أن يقوم بتدوين أي ملاحظات خلاف تلك العناصر المذكورة، في حالة رؤيته أن ذلك يؤثر على درجاته في المادة المتظلم من درجاتها.

ويذكر أنه لا يسمح للطالب أو الطالبة باستخدام جهاز الهاتف المحمول الخاص بهم أثناء عملية الاطلاع.

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة ثبوت حق الطالب أو الطالبة في تعديل درجاتهم بالزيادة يتم العمل بعد ذلك على إخطار الطالب عن طريق محل سكنه من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول بالتعديل الجديد في الدرجات.

ومن بعد ذلك تقوم وزارة التربية والتعليم متمثلة في (الإدارة العامة للامتحانات) باتخاذ مختلف الإجراءات الخاصة بالعمل على إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يتمثل في (مكتب تنسيق القبول بالجامعات)، بالنتيجة الخاصة بالطالب أو الطالبة بعد القيام بتعديل درجات المادة، أو المواد المتظلم فيها الطالب، ومن بعدها يتم عمل التنسيق الخاص بالطالب على هذا النحو الجديد.