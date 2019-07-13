نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت الموافق 13_7_2019، وبلغت نسبة نجاح نتيجة امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة 78.6%، وتم تهنأت الطلاب الأوائل هاتفياً بحضور نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير الإدارة العامة للامتحانات “خالد عبد الحكم”، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة غداً من خلال موقع الوزارة.

نتيجة الثانوية العامة 2019 :-

صرح خالد عبد الحكم أن نسبة نجاح طلاب الثانوية للعام الدراسي 2018 _ 2019 حوالي 78.6%، وعدد الطلاب الأوائل بلغ 40 طالب وطالبة، مقسمين كالتالي:

34 طالبة وطالبة بالتعليم العام.

3 طلاب “دمج”.

2 بمدارس المتفوقين STEM.

طالب من ذوى القدرات الخاصة.

أما بالنسبة للشعبة العلمية بالثانوية العامة، بلغ عدد الطلاب الأوائل إلي 14 طالب وطالبة، و10 طلاب في قسم علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.

حيث يتم غداً الأحد عقد مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم لإعلان أسماء الأوائل للثانوية العامة والإعلان عن ظهور النتيجة عبر موقع الوزارة، ثم يتم استلام مديري المديريات التعليمية نتائج الثانوية من الكنترولات لكي تصل جميع المدارس بجميع محافظات جمهورية مصر العربية في موعدها الرسمي وهو يوم الاثنين المُقبل الموافق 15_7_2019، لكي يتاح لكافة الطلاب مشاهدة النتيجة ومعرفتها دون أي مقابل مادي.

تحديث:

أتاحت وزارة التربية والتعليم مساء يوم السبت، نتيجة الشهادة الثانوية العامة لعام 2019 عبر موقعها الرسمي من خلال الضغط على بوابة مركز المعلومات، ثم قم بكتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على عرض النتيجة، تظهر مباشرةً بالنجاح والتوفيق للجميع.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 :-