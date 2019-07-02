في سطور || تفاصيل نتيجة طلاب الدبلومات الفنية emis.gov.eg 2019 برقم الجلوس .. بوابة مركز المعلومات الحكومية “تجاري – صناعي – زراعي –  تمريض – فندقي”

نتيجة الدبلومات الفنية emis.gov.eg 2019 برقم الجلوس على مستوى محافظات مصر شعبتي 3 و5 سنوات “تجاري – صناعي – زراعي – تمريض – فندقي” بعد أن إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الدبلوم الفني 2019 مقدمًا عرض مفسر حول نسب النجاح في كل قسم على حدا، وكرم الطلاب الأوائل على نتائج الدبلومات الفنية 2019 في جميع الأقسام، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتألق في مسيرتهم التعليمية القادمة في الجامعات والكليات التي يرغبونها.
وأضاف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،قد تم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول ” تجارى وصناعي وزراعي وفندقي وتمريض” وذلك للعام الدراسي المنتهي 2019، وفي تلك الأيام، يكون الطلاب في حيرة شديدة بين معرفة توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية بالمؤشرات الأولية للكليات العلمية والأدبية، وترقب نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس على البوابة المصرية للتعليم الفني.
لينكات موقع نتيجة الدبلومات الفني 2019
تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في سطور
- عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الفندقي (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.
- الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.
- تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: – عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.
- الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.
- رابط البوابة المصرية للتعليم الفني
- رابط بوابة الثانوي الفني
- الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني على فيس بوك
توقعات تنسيق الدبلومات الفنية
نرصد توقعات تنسيق الدبلومات الفنية من خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2018 على اعتبار أنه لم يتغير كثيرًا ، التنسيق للمعاهد والكليات على النحو التالي:
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2018.
|
الحد الأذني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2018
|
الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي خمس سنوات لعام 2018
|
أقرأ أيضا وتعرف على:
“مؤشرات” توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية.. جداول المؤشرات الأولية للكليات العلمية والأدبية
البوابة المصرية للتعليم الفني gdepexams.emis برقم الجلوس || نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الثانوي الفني الدبلوم “الصناعي .. التجاري .. الفندقي .. الزراعي”
نأمل أن يحصل الطلاب على مجموع الدرجات التي يأمله في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع أقسامها، كما نقدم لهم خدمة إرسال بيان النتيجة بالدرجات لمن يترك رقم جلوسه والقسم الذي خاض امتحاناته، ونقدم لهم متابعة مفسرة حول تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على بوابة الحكومة المصرية بالكليات العلمية والأدبية بمختلف محافظات الجمهورية، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.
التعليقات
ايمان خالد محمد رقم الجلوس 3078898 شعبة تسويق محافظة الجيزة
دنيا على رشاد
رقم الجلوس 3374006
محافظة الشرقيه مركز ابوحماد
شعبة تسويق
ارجو المرسله
دنيا على رشاد
رقم الجلوس 3374006
محافظة الشرقيه مركز ابوحماد
شعبة تسويق
ظهرت ولا لسه
ظهر ونتمنى لك التوفيق
لسه
رقم الجلوس 3441792 شعبه تاميناات ارجو المراسله علي بريدي الالكتروني حين ظهورهااا
دنيا على رشاد
رقم الجلوس 3374006
محافظة الشرقيه مركز ابوحماد
شعبة تسويق
ارجو المرسله