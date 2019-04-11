جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمحافظة الجيزة 2019

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لمحافظة الجيزة، هو ماينتظره الكثير من الطلاب بشغف كبير، ويستعدون لأداء الامتحانات مثل الدراسة بجهد والتركيز والتدريب على الامتحانات، مثل وضع أسئلة والإجابة عليها، وأفصحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019، وذلك لجميع المراحل التعليمية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ووضعت في اعتبارها الأيام التي سوف تتعطل خلالها الدراسة، بسبب العطلات الرسمية مثل عيد تحرير سيناء، وأيام الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية، وشم النسيم، وأيضا عيد القيامة المجيد الخاص بالمسيحيين، وستبدأ امتحانات آخر العام في محافظة الجيزة يوم 2 مايو 2019، وتنتهي بامتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 16 مايو 2019.

ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019، من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، والتي أفصحت عنها مديرية التربية والتعليم كما يلي:

الصف الثاني الابتدائي، من 2 مايو 2019 إلى 5 مايو 2019.

الصف الثالث الابتدائي، من 5 مايو 2019 إلي 6 مايو 2019.

الصف الرابع الابتدائي، من 4 مايو 2019 إلى 6 مايو 2019.

الصف الخامس والسادس الابتدائي، من يوم 7 مايو 2019 إلى 9 مايو 2019.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فهي على النحو الآتي:

تبدأ الامتحانات الخاصة بالصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، من يوم 4 مايو 2019 إلى يوم 9 مايو 2019.

أما بالنسبة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، فسوف تبدأ من 11 مايو 2019 إلى يوم 16 مايو 2019.

وبالنسبة للصف الثاني الثانوي العام، من يوم 4 مايو 2019 إلى يوم 12 مايو 2019.

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