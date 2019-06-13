امتحان اللغة الانجليزية 2019.. شاومينج ينتصر من جديد

امتحان اللغة الانجليزية 2019 يحدث جلبته كالعادة في نفس التوقيت كل عام ومع دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحان ويشرعون في استلام أوراق الأسئلة حتى يبدأ البعض منهم في تسريب صور امتحان اللغة الانجليزية 2019 على جروبات الواتس آب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي ضاربين بكل القواعد عرض الحائط ومن أشهر تلك الجروبات ما سموه “النعماني”

تسريب امتحان الانجليزى ثانوية عامة 2019

تمكن بعض طلاب الثانوية العامة من تسريب امتحان الانجليزى 2019 باستخدام التليفون المحمول ومن داخل اللجان وذلك رغم ضبط أكثر من 15 حالة غش اكتشفها فريق مكافحة الغش الإلكتروني رغم الرفض القاطع من بعض أولياء أمور الطلبة واعتبار ذلك انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ثانوية عامة 2019

بلغ عدد الطلاب المتقدمون لامتحان اللغة الانجليزية لعام 2019؛ 669,749 طالبا وطالبة من شعب الثانوية المختلفة بالإضافة إلى مدارس الدمج والطلبة المكفوفين والمتفوقين والسجون والمستشفيات؛ حيث استعدت وزارة التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بكل طاقتها؛ وقيام غرفة العمليات المركزية للجمهورية بالتأكد من وصول أوراق الامتحان في موعدها واستلمتها اللجان في مختلف محافظات مصر.

امتحان اللغة الانجليزية 2019

أكدت اللجنة الفنية التي وضعت امتحان اللغة الانجليزية 2019 أنها لم تحيد عن المنهج الموضوع مسبقا للطلاب ونوعت بين الأسئلة لتناسب كافة المستويات الفكرية لهم ونفت بشكل قاطع وجود أسئلة غير مباشرة أو تعجيزية للطلبة بل إنها راعت جيدا الأحداث الجارية لتسهيل التجاوب من الطلبة مع الامتحان.