امتحان اللغة العربية غدا 50 سؤالا والدرجة من 80 وحالات إلغاء الامتحانات وعقوبة الغش

تبدأ غدا السبت الموافق 8 يونيو الامتحانات الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية فى أول يوم لانطلاق ماراثون الاختبارات.

امتحان اللغة العربية 50 سؤال

ويحتوي امتحان اللغة العربية الثانوية العامة السبت وبوكليت الامتحان من 50 سؤالا فى 28 صفحة، وتترك مساحة كافية للإجابة على كل سؤال أسفله، مع وجود صفحتين نهاية البوكليت عبارة عن مسودتين للإجابة عن أى سؤال يرغب الطالب فى إجابته مرة أخرى.

درجة امتحان اللغة العربية الثانوية العامة

وتعتبر الدرجة النهائية والنهاية العظمى لامتحان اللغة العربية الثانوية العامة هي 80 درجة.

امتحان اللغة العربية وعدد المتقدمين

يؤدي امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2019، غدا السبت 8 يونيو 2019 ، نحو 669,749 طالبة وطالبة مقسمين كالتالي:

264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية

118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم) .

إلغاء امتحانات الثانوية العامة

إذا صور أو طبع أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها قبل الامتحان أو أثناء أدائه. الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه، بأي طريقة أثناء الامتحان. الإخلال العمد بنظام الامتحان. الاعتداء بالقول أو الفعل على القائمين بأعمال الامتحان، أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك. استخدام التليفون المحمول أثناء الامتحان أو أي وسيلة تكنولوجيا. مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا من صاحبه. الهروب بورقة الإجابة أو إخفائها عمدا.

عقوبة الغش: