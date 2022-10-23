انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2023/2022.. منافسة قوية للفوز بقيادة الهيئة الإدارية

تشهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، انتخابات اختيار الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كل جديد بخصوص مواعيد التصويت ونتائج انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي للعام الدراسي الحالي 2023/2022، حيث يحرص كل طلبة معاهد وكليات التطبيقي على المشاركة في تلك الانتخابات مع بداية كل عام دراسي، وذلك لأهمية اتحاد الطلبة.

انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2023/2022