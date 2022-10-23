انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2023/2022.. منافسة قوية للفوز بقيادة الهيئة الإدارية

بواسطة محمود عطا الله
تشهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، انتخابات اختيار الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كل جديد بخصوص مواعيد التصويت ونتائج انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي للعام الدراسي الحالي 2023/2022، حيث يحرص كل طلبة معاهد وكليات التطبيقي على المشاكة في تلك الانتخابات مع بداية كل عام دراسي، وذلك لأهمية اتحاد الطلبة. انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2023/2022 مواعيد التصويت في انتخابات التطبيقي اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 4 مساء. المشاركة في الانتخابات عن طريق البطاقة المدنية. تتنافس في انتخابات التطبيقي: قائمة المستقبل الطلابي، القائمة المستقلة، القائمة الإسلامية. يبدأ الفرز بعد غلق باب التصويت. تابعونا مع النتائج. انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي

تشهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، انتخابات اختيار الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كل جديد بخصوص مواعيد التصويت ونتائج انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي للعام الدراسي الحالي 2023/2022، حيث يحرص كل طلبة معاهد وكليات التطبيقي على المشاركة في تلك الانتخابات مع بداية كل عام دراسي، وذلك لأهمية اتحاد الطلبة.

انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2023/2022

  • مواعيد التصويت في انتخابات التطبيقي اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 4 مساء.
  • المشاركة في الانتخابات عن طريق البطاقة المدنية.
  • تتنافس في انتخابات التطبيقي: قائمة المستقبل الطلابي، القائمة المستقلة، القائمة الإسلامية.
  • يبدأ الفرز بعد غلق باب التصويت.
  • تابعونا مع النتائج.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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