انتظار “نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليمية لمحافظة الغربية

يهتم الكثير من الطلاب والطالبات بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية،لقد أنتهي الطلاب محافظة الغربية من امتحانات الترم الثاني العام الدراسي 2019 ولقد أدى الطلاب الامتحانات في هدوء ويسر دون أى شكاوى والامتحانات جاءت من الكتاب المدارسي للطلاب ،وسوف يتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية عبر البوابة التعليمية بالمحافظة الغربية .

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية الترم الثاني 2019

خلال الساعات القليلة سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من قبل السيد المحافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد ،بعد الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح سوف يتم نشر النتيجة بالدرجات لكل الطلاب والطالبات محافظة الغربية ،وخلال الساعات القليلة نتابع معكم لحظة بلحظة ظهور إعلان النتيجة عبر البوابة التعليمية لمحافظة الغربية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الغربية من خلال الدخول إلى البوابة التعليمة بالغربية

الدخول إلى البوابة الإلكترونية التعليمية لمحافظة الغربية

ثم كتابة الرقم الجلوس

ثم البحث عن النتيجة

نتابع معكم لحظة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الغربية ونرصد إليكم كل جديد وعن اعتماد نتيدة الإعدادية ،ويمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بالطلاب وسوف نوافيكم بالرد فور إعلانها .