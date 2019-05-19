انتظروا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة لنهاية العام الدراسي 2018/2019

وسط حالة من القلق والتوتر يترقب طلاب وطالبات محافظة الجيزة الموعد اللحظة الحاسمة التي يتم الإعلان فيها عن ظهور النتائج، إذ يرغبون في معرفة حصاد جهودهم المبذولة طوال العام ومن أجل معرفة وجهتم الدراسية في السنة القادمة للبدء في الاستعداد المبكر لها، هذا وإن أردتم التعرف على كل ما هو جديد بشأن النتائج عليكم بمتابعتنا في هذا المقال.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الجيزة 2019 :

من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج طليعة الأسبوع المقبل حيث صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موكداً بأن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة سيتم الإعلان عنها بالاسم فقط في القريب العاجل وبالكاد لن تتأخر عن الأسبوع المقبل، فلا داعي للتوتر والقلق.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المواطنين ربما لا يمتلك هاتف أرضي للاستعلام عن ظهور النتائج، لذا حرصنا على تقديم كل الأخبار المتعلقة بها فيجري الآن تصحيح أوراق الإجابات وبمجرد الانتهاء منها يتم البدء في رصد الدرجات ووضعها بكشوف الطلاب، ومن ثم تكون جاهزة للاعتماد ورفعها على كل المواقع وتوزيعها على المدارس، هذا ونقدم لكم الروابط التالية :

من هنا رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيث يمكنكم الاستعلام عن نتائجكم من خلال رقم الجلوس.

طريقة الاستعلام عن النتائج :