نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة “غدا”

ساعات قليلة وسوف تكون نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني “نهاية العام” متاحة أمام جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بكافة الادارات التعليمية التابعة للمحافظة، وذلك حسب تصريحات مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

حيث أكد الدكتور خالد حجازي مديري مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن النتيجة قد تم تجهيزيها لرفعها إلى السيد المحافظ غداً لاعتمادها رسمياً وذلك بعد أن انتهت جميع أعمال الكنترولات المركزية من أعمالها الموكلة إليها، وسوف تكون النتيجة متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة غداً على أن تكون متوفرة بالمدارس مطلع الأسبوع المقبل.

نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة الجيزة يوم 11 مايو الماضي وانتهت يوم 16 مايو، وعلى الفور بدأت أعمال التصحيح الخاصة بجميع المواد الدراسية من اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم والتربية الدينية والحاسب الآلى.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة الترم الثاني 2019

يبحث جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة عن طرق الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 آخر العام ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم كافة البيانات، فيمكن لجميع الطلاب متابعة الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة

اختيار نتائج الامتحانات

تسجيل رقم الجلوس ومن ثم اضغط لمعرفة النتيجة.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

صرحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن النتيجة سوف يتم إعتمادها رسمياً صباح غدأ الخميس، وفور اعتماد النتيجة سوف نقوم بتوفير نسبة النجاح لهذا العام وأسماء أوائل الطلاب.