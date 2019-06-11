بالاسم نتيجة الشهادة الازهرية 2019 الابتدائية والاعدادية رابط موقع الازهر الالكتروني فور اعتمادها

نتيجة الشهادة الأزهرية 2019، ينتظر طلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القادمة، ومن خلال هذا المقال بموقع “كلمة” سنتابع معكم رابط بوابة الازهر الالكترونية للاستعلام أونلاين عن نتيجة شهادة الصف الثالث الأزهري بعد نهاية أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب على الفورْ.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

تهم نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي الأزهري عشرات بل مئات الألاف من الطلاب في جميع محافظات مصر القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والقليوبية والدقهلية والغربية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية وغيرها من المحافظات، وسنخصص هذا المقال لمتابعة تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الأزهرية وتوفير روابط استعلام مباشر عنها بالاسم فقط ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019

يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري 2019 موعد ظهور نتيجة الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الالكترونية برقم الجلوس والاسم فقط، حيث صرح الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يوم السبت الماضي، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية خلال 48 ساعة، ومن هنا سنتابع معكم من خلال تحديثات المقال ظهور نتيجة الشهادة الأزهرية.

يذكر أنه ءءءتم اعتماد نتيجة الشهادة الأزهرية الدور الأول من قبل الدكتور صالح عباس وكيل الأزهر بنسبة نجاح 89.19٪، و 71.56٪ للشهادة الإعدادية، وسنتابع معكم على مدار الساعة أخر تفاصيل ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية من خلال هذا المقال.