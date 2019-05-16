بالاسم ورقم الجلوس استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ

يتطلع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال النتيجة الخاصة بهم في الأيام القادمة بعد ان انتهى الجميع من أداء الامتحانات في المواد المقررة في الأيام الماضية من شهر مايو الجاري لعام 2019م، علما بأن اليوم أنهى جميع الطلاب والطالبات امتحانات أخر العام الدراسي، لذا فسوف يكون لنا متابعة حصرية نوافيكم من خلالها بما هو جديد حول نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ

وفيما يخص موعد الإعلان عن النتيجة فقد أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ أوشكت على الظهور في الأيام القريبة القادمة بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابة الطلاب في المواد المقررة ورصد الدرجات وإجراء المراجعة النهائية عليها لضمان الدقة التامة في النتيجة وعدم ظلم أي طالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ

الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ هو الموقع الذي سوف يتم رفع النتيجة النهائية عليه بعد اعتمادها مباشرة، وبالتالي يمكنكم الدخول بكل سهولة على الموقع والحصول على النتيجة فورا، ولكن يحتاج الأمر إلى إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة له والضغط على زر البحث حتى تظهر النتيجة والدرجات كاملة.

حتى يحين وقت الإعلان عن النتيجة يمكنكم متابعة موقعنا وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد عن نتيجة الشهادة الإعدادية، ونؤكد لحضراتكم أنه إلى الآن لم يتم تحديد موعد معين لإعلان النتيجة ولكن ترقبوا ظهورها في الأيام القريبة، كما يمكننا تقديم المساعدة لحضراتكم في توفير النتيجة فور ظهورها فقط كل ما عليكم ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال.