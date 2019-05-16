بالاسم ورقم الجلوس استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني 2019

انتهي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج من أداء الامتحانات المقررة لهم للصف الدراسي الثاني والتي استمرت لمدة أسبوع كامل في الأيام القليلة الماضية، ومنذ ذلك الوقت والجميع في انتظار الوقت الذي سوف يتم فيه الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمحافظة عقب اعتماها ورفعها على الموقع الرسمي المخصص لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وفي هذا الشأن أكدت عدد من المصادر أن جميع الكنترولات المختلفة داخل الإدارات التعليمية بدأت بالفعل في تصحيح أوراق الإجابة لكل مادة عقب انتهاء الطلاب منها، والآن جاري رصد الدرجات وإتمام عملية المراجعة عليها لتكون جاهزة في الأيام القريبة القادمة للاعتماد والظهور لجميع الطلبة والطالبات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بسيطة ولا تحتاج إلى أي مجهود، فقط تحتاج إلى رقم الجلوس الخاص بكل طالب والدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وبعدها إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة له ثم الضغط على البحث وسوف تظهر النتيجة على الفور، وفي الوقت الذي تجدون فيه صعوبة في تحميل الموقع عليكم الانتظار قليلا حتى يتم التحميل والتخلص من الضغط الكبير على الموقع نظرا لكثرة عدد الطلاب المقبلين عليه.

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