بالاسم ورقم الجلوس| نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ 2020 الترم الأول

حان الوقت لتعم الفرحة على بيوت طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حيث اعتمد محافظ كفر الشيخ اللواء “جمال نور الدين” نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019\2020 للصف الثالث الإعدادي، وقد بلغت نسبة النجاح 90.38% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات على مستوى المحافظة.

نتيجة إعدادية كفر الشيخ الترم الأول 2020

في حضور الدكتورة “بثينة كشك” وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اعتمد اللواء “جمال نور الدين” نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وقد بلغت نسبة النجاح بين الطلاب 90.34% من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 53477 طالب وطالبة، حيث نجح منهم 48309 طالب وطالبة.

وبالنسبة للإعدادية المهنية، فقد بلغ عدد إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات 1078 طالب، حضر منهم 952 طالب، نجح من بينهم 937 طالب، سجلوا نسبة نجاح 98.42%.

إدارة بيلا تحقق أعلى نسبة نجاح بين إدارات كفر الشيخ التعليمية

صرَّح محافظ كفر الشيخ أنه وفقاً لنتائج الشهادة الإعدادية التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فقد حققت إدارة بيلا التعليمية المركز الأول من حيث نسبة النجاح بين الإدارات التعليمية بالمحافظة، وجاءت بعدها إدارة قلين في المركز الثاني، تليها وفقاً للترتيب إدارات سيدي غازي، فوه، شرق كفر الشيخ، سيدي سالم، بلطيم، الحامول، دسوق، برج البرلس، مطوبس، غرب كفر الشيخ والرياض.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

يستطيع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ الاستعلام عن النتائج عن طريق الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك من خلال تسجيل رقم جلوس الطالب.