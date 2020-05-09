“بالتفصيل” خطوات رفع المشروع البحثي على منصة ادمودو التعليمية

يكثر البحث هذه الأيام عن طريقة رفع المشروع البحثي على منصة ادمودو التعليمية، ولتوضيح هذا الأمر والقيام بخطوات الرفع الصحيحة، قام وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، برفع فيديو توضيحي لخطوات رفع المشروع البحثي للطالب إلكترونيا، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ويمكن للطالب تقديم المشروع البحثي إلكترونيا أو من خلال المدرسة التي يتبع لها الطالب.

خطوات رفع المشروع البحثي على منصة ادمودو

لرفع المشروع البحثي على منصة ادمودو التعليمية يجب اتباع الخطوات الآتية بدقة:

في البداية يقوم الطالب بتسجيل الدخول على المنصة التعليمية باستخدام الاسم وكلمة السر الخاصة بالطالب.

بعد الدخول على المنصة سيظهر للطالب أيقونة باسم المشروع البحثي 2019/2020.

وسيجد الطالب رسالة توضيحية بأن يرفع البحث بصيغة PDF، وأن يتم تسيمته بالكود التعريفي للطالب والصف الدراسي.

قبل الرفع سيجد الطالب رسالة تفيد بأنه يمكنه اضافة استجابة نصية أو إرفاق ملفات أو إسقطاها مباشرة، ويمكن للطالب الذي يستخدم جهاز حاسوب الضغط على إسقاطها مباشرة ليتم تحميل الملف مباشرة.

ولكن عند الضغط على ارفق، سيجد الطالب رسالة تسأله هل ملف البحث موجود على الحاسب الآلي أم رابط على الإنترنت أم في حقيبة الظهر في منصة ادمودو.

في حالة تحميل الملف من على الحاسب، يتم الضغط على هذا الخيار وسيرفع الملف على الفور.

بعد تحميل البحث يتم الضغط على تسليم الواجب، وسرعة الإنترنت لدى الطالب هي من تحدد تحميل البحث بسرعة، بعد تحميل الواجب والضغط على موافق، ستظهر للطالب رسالة نصية تفيد بأنه تم تحميل البحث وسيتم إخبار معلمك، وسيظهر البحث المرفوع بجانب هذه الرسالة، إذا وجد الطالب أن هناك خطأ في خطوات رفع المشروع البحثي على ادمودو، أو في التسليم يقوم بالضغط على إعادة إرسال الواجب.