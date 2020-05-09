Take a fresh look at your lifestyle.


“بالتفصيل” خطوات رفع المشروع البحثي على منصة ادمودو التعليمية

بواسطة مروة عبد الرحمن
وزير التربية والتعليم

يكثر البحث هذه الأيام عن طريقة رفع المشروع البحثي على منصة ادمودو التعليمية، ولتوضيح هذا الأمر والقيام بخطوات الرفع الصحيحة، قام وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، برفع فيديو توضيحي لخطوات رفع المشروع البحثي للطالب إلكترونيا، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ويمكن للطالب تقديم المشروع البحثي إلكترونيا أو من خلال المدرسة التي يتبع لها الطالب.

خطوات رفع المشروع البحثي على منصة ادمودو

لرفع المشروع البحثي على منصة ادمودو التعليمية يجب اتباع الخطوات الآتية بدقة:

  • في البداية يقوم الطالب بتسجيل الدخول على المنصة التعليمية باستخدام الاسم وكلمة السر الخاصة بالطالب.
  • بعد الدخول على المنصة سيظهر للطالب أيقونة باسم المشروع البحثي 2019/2020.
  • وسيجد الطالب رسالة توضيحية بأن يرفع البحث بصيغة PDF، وأن يتم تسيمته بالكود التعريفي للطالب والصف الدراسي.
  • قبل الرفع سيجد الطالب رسالة تفيد بأنه يمكنه اضافة استجابة نصية أو إرفاق ملفات أو إسقطاها مباشرة، ويمكن للطالب الذي يستخدم جهاز حاسوب الضغط على إسقاطها مباشرة ليتم تحميل الملف مباشرة.
  • ولكن عند الضغط على ارفق، سيجد الطالب رسالة تسأله هل ملف البحث موجود على الحاسب الآلي أم رابط على الإنترنت أم في حقيبة الظهر في منصة ادمودو.
  • في حالة تحميل الملف من على الحاسب، يتم الضغط على هذا الخيار وسيرفع الملف على الفور.

بعد تحميل البحث يتم الضغط على تسليم الواجب، وسرعة الإنترنت لدى الطالب هي من تحدد تحميل البحث بسرعة، بعد تحميل الواجب والضغط على موافق، ستظهر للطالب رسالة نصية تفيد بأنه تم تحميل البحث وسيتم إخبار معلمك، وسيظهر البحث المرفوع بجانب هذه الرسالة، إذا وجد الطالب أن هناك خطأ في خطوات رفع المشروع البحثي على ادمودو، أو في التسليم يقوم بالضغط على إعادة إرسال الواجب.

مروة عبد الرحمن

كاتبة في موقع كلمة، أحب الكتابة في مجالات متعددة ومختلفة، أبرز هواياتي قراءة كتب علم النفس والفلسفة، ومشاهدة أفلام الرعب وروايات ما وراء الطبيعة

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

رابط منصة”ادمودو” لتسليم المشروعات البحثية إلكترونيا

أخبار التعليم

وزير التعليم يوجه رسالة صوتية للطلاب بشأن تسليم الأبحاث

أخبار التعليم

بالفيديو كيفية رفع البحث على منصة ادمودو

أخبار التعليم

ما مصير الطالب الذي لم يقدم مشاريع بحثية؟.. وزارة التربية والتعليم تجيب

أخبار التعليم

ابتعدوا عن أبحاث المكتبات.. 4 أخطاء جثيمة قد تؤدي لعدم قبول المشاريع البحثية

أخبار التعليم

رسالة صوتية لوزير التعليم يكشف تفاصيل تسليم المشروعات البحثية ومزايا الرفع الإلكتروني

أخبار التعليم

“شوقي” يكشف عن مصير مسابقة الـ120 ألف معلم: الخير قادم

أخبار التعليم

“التعليم” توضح حقيقة ربط استلام المشروعات البحثية بسداد مصروفات الطالب

أخبار التعليم

الحكومة توضح حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد “2020-2021”

أخبار التعليم

التعليم تعلن مواعيد تقديم المشروعات البحثية.. ويوم خاص للمتخلفين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.