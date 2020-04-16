بالتفصيل وخطوة بخطوة.. طريقة التسجيل في منصة ادمودو التعليمية(فيديو)

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، عن طريقة الدخول على منصة أدمودو التعليمية بالتفصيل بالخطوات، من خلال مقطع فيديو مفصل على صفحة وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وذلك بعدما أعلن الوزير تطبيق منظومة التعليم عن بعد في الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، وتعليق الدراسة داخل الجامعات والمدارس بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح شوقي خلال مقطع الفيديو المصور، أن منصة أدمودو التعليمية ستكون عبارة عن مدرسة افتراضية يتعامل من خلالها الطلبة والمعلمين خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية إدخال أولياء الأمور ليعلموا ما الذي يقوم به الأولاد داخل المنصة، كواحد من أنواع الرقابة على الطلبة، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال منظومة التعليم عن بعد إنقاذ العام الدراسي للطلبة في ظل ما تواجهه مصر من انتشار وتفشي لفيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات يوما بعد يوم.
ونقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة” خطوات تفصيلية لطريقة تسجيل الدخول على منصة أدمودو التعليمية، وفقا لشرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وذلك حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه الطالب والقارئ المصري.
خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل في منصة أدمودو التعليمية
- أولا قم بإنشاء حساب على منصة أدمودو.
- ثانيا قم بالضغط على أيقونة أبدأ ومن ثم صفحة جديدة من على المنصة.
- ثالثا بعد الحصول على رمز الفصل من المدرس قم بالضغط على كلمة (أدمودو).
- رابعا بعد أن يصبح الطالب عضو في منصة أدمودو يقوم الطالب بعد ذلك بالتسجيل بشكل طبيعي من خلال الاسم وكلمة السر.
- خامسا من الممكن أيضا للطالب المصري تسجيل الدخول من خلال استخدام حسابه على محرك البحث جوجل.
- سادسا بعد ذلك يقوم الشخص بتحديد إن كان يريد تسجيل الدخول بصفته معلم أو طالب أو ولي أمر وكل شخص منهم له طريقة مختلفة بالتعامل على المنصة.
- سابعا عند تسجيل الدخول سيطلب الموقع اسم العائلة ورمز الفصل.
- ثامنا يقوم الطالب باختيار الاسم وكلمة السر لتسهيل الدخول فيما بعد على المنصة.
- تاسعا يستطيع الطلبة من خلال حسابه على أدمودو تكوين مكتبة خاصة به من معلومات وفيديوهات وصور مختلفة حسبما يشاء.
- عاشرا يمكن لمعلم الفصل إدارة المنصة والفصول الافتراضية التي يجمع فيها طلابه.
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