بالتفصيل وخطوة بخطوة.. طريقة التسجيل في منصة ادمودو التعليمية(فيديو)

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، عن طريقة الدخول على منصة أدمودو التعليمية بالتفصيل بالخطوات، من خلال مقطع فيديو مفصل على صفحة وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وذلك بعدما أعلن الوزير تطبيق منظومة التعليم عن بعد في الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، وتعليق الدراسة داخل الجامعات والمدارس بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح شوقي خلال مقطع الفيديو المصور، أن منصة أدمودو التعليمية ستكون عبارة عن مدرسة افتراضية يتعامل من خلالها الطلبة والمعلمين خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية إدخال أولياء الأمور ليعلموا ما الذي يقوم به الأولاد داخل المنصة، كواحد من أنواع الرقابة على الطلبة، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال منظومة التعليم عن بعد إنقاذ العام الدراسي للطلبة في ظل ما تواجهه مصر من انتشار وتفشي لفيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات يوما بعد يوم.

ونقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة” خطوات تفصيلية لطريقة تسجيل الدخول على منصة أدمودو التعليمية، وفقا لشرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وذلك حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه الطالب والقارئ المصري.

كلمة الدكتور طارق شوقي يوم الاثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٠ لعرض منصة ادمودو كلمة الدكتور طارق شوقي يوم الاثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٠ لعرض منصة ادمودو (Edmodo) للتواصل بين المعلمين والطلاب، وأولياء الأمور (إن أرادوا)منصة ادمودو (Edmodo): https://edmodo.org المكتبة الالكترونية:https://study.ekb.eg منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg #صحتك_أمانة#تعليمنا_حياة Gepostet von ‎وزارة التربية والتعليم المصرية‎ am Montag, 13. April 2020

خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل في منصة أدمودو التعليمية