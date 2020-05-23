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بالخطوات استعلام عن نتيجة البحث رابط موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي 2020

بواسطة دنيا محمد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتائج البحث من خلال بوابة التعليم الاساسي لطلاب وطلبة مدارس محافظة القاهرة من الصف الثالث الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لنهاية العام 2020 بعد أن تمت من خلال تقديم أبحاث من خلال الإنترنت وتقديمها علي منصة ادمودو التعليمية، وذلك بهدف الحفاظ علي صحة وسلامة الطلبة والطالبات نظرا للظروف الحالية ولمنع تفشي فيروس كورونا المستجد،

1 موقع بوابة نتائج التعليم الاساسى
2 معرفة نتيجة البحث

موقع بوابة نتائج التعليم الاساسى

وتم تطبيق نظام الأبحاث برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتقييم الطلاب من خلال نظام المشروعات البحثية بدلا من إجراءا امتحانات الفصل الدراسي الثاني في ظل الظروف الحالية،  واشتمل البحث علي خطوات لتقييم الطلاب واعتمد علي أسلوب جمع المعلومات وتقديمها في بحث، وأتاحت الوزارة طريقتين لتقديمه أما من خلال منصة أدمود أو من خلال تسليمه ورقي للمدرسة في ظرف أبيض مكتوب به كود الطالب.

معرفة نتيجة البحث

ويمكنكم معرفة نتائج البحث لطلاب محافظة القاهرة من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي من خلال الدخول علي بوابة التعليم الأساسي واتباع الخطوات :

  • ادخل علي بوابة التعليم الأساسي.
  • وبعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة وهي ارقم القومي والمرحلة الدراسية.
  • وتحديد العام الدراسي،
  • قم الضغط علي كلمة عرض، وسوف تظهر نتيجة البحث الخاصة بالطالب.
  • ويوجد طريقة أخري للاستعلام عن نتائج الطلاب وهي الاتصال من أي خط أرضي علي هذا الرقم المخصص للنتائج (0900100).
دنيا محمد

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