Take a fresh look at your lifestyle.


بالخطوات.. تسليم مشروعات أبحاث الطلاب إلكترونيا عبر منصة أدمودو ” Edmodo” جميع المراحل

بواسطة هاجر علي
خطوات تسليم المشروع البحثي إلكترونيا للطلاب عبر منصة أدمودو

مع إلغاء الامتحانات التقليدية من قبل وزارة التربية والتعليم لكل من صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية  والشهادة الإعدادية، قامت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور ” طارق شوقي ” بتوضيح بعض النقاط التي تخص كيفية عمل مشاريع وأبحاث الطلاب، وأيضا خطوات تسليم أبحاث طلاب النقل إلكترونيا عبر منصة أدمودو الإلكترونية التعليمية، ومواعيد تسليم البحث ومشروعات الطلاب سواء ورقيا أو ألكترونيا، أهم موضوعات المشاريع التي يتم تسليمها خلال الفترة الحالية لجميع الطلاب.

خطوات تسليم مشروعات وأبحاث طلاب النقل 2020

قد نصح الدكتور  ” طارق شوقي ” جميع الطلاب المنفردين بتنفيذ أبحاث ومشاريع نهاية العام والتي تضمن لهم الانتقال إلى مرحلة تعليمية أعلى، أن يقوموا بعمل البحث خلال الأيام الماضية، على أن تبدأ مرحلة تسليم أبحاث الطلاب عبر منصة أدمودو في يوم 9 مايو وحتى 16 مايو، وإليكم خطوات التسليم.

  • يجب على الطالب التسجيل أولا عبر منصة أدمودو الإلكترونية، وبالفعل لديه أكواد الطلاب.
  • كتابة البحث عبر القالب المحدد من الوزارة وحفظه في صيغة PDF.
  • يجب تسمية البحث بالكود التعريفي للطالب ثم الصف الدراسي.
  • فور اختيار الصف الدراسي، يجب الدخول على تسليم المشروع البحثي لعام 2020.
  • في حالة تعدد الطلاب المشتركة في البحث، يجب كتابة الأكواد التعريفية الخاصة بهم عبر التفاصيل.
  • رفع البحث صيغة PDF.
  • الضغط على التسليم النهائي للبحث.
هاجر علي

حاصلة على بكالوريوس ، أحب متابعة الأخبار وكتابة المقالات في كافة المجالات وأهوى الرسم ومتابعة أفلام الرسوم المتحركة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

تحذيرات مهمة بشأن تسليم البحث .. التعليم تصدر خطابا عاجلا لطلاب النقل والشهادة…

أخبار التعليم

رسميا.. مدارس النيل الدولية تقرر الغاء امتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة

أخبار التعليم

في حالة عدم تسليم البحث .. التعليم تعلن الإجراءات المتبعة بعد انتهاء فترة تسليم…

أخبار التعليم

رابط منصة”ادمودو” لتسليم المشروعات البحثية إلكترونيا

أخبار التعليم

“بالتفصيل” خطوات رفع المشروع البحثي على منصة ادمودو التعليمية

أخبار التعليم

وزير التعليم يوجه رسالة صوتية للطلاب بشأن تسليم الأبحاث

أخبار التعليم

بالفيديو كيفية رفع البحث على منصة ادمودو

أخبار التعليم

ما مصير الطالب الذي لم يقدم مشاريع بحثية؟.. وزارة التربية والتعليم تجيب

أخبار التعليم

ابتعدوا عن أبحاث المكتبات.. 4 أخطاء جثيمة قد تؤدي لعدم قبول المشاريع البحثية

أخبار التعليم

رسالة صوتية لوزير التعليم يكشف تفاصيل تسليم المشروعات البحثية ومزايا الرفع الإلكتروني


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.