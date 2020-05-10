بالخطوات.. تسليم مشروعات أبحاث الطلاب إلكترونيا عبر منصة أدمودو ” Edmodo” جميع المراحل
مع إلغاء الامتحانات التقليدية من قبل وزارة التربية والتعليم لكل من صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والشهادة الإعدادية، قامت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور ” طارق شوقي ” بتوضيح بعض النقاط التي تخص كيفية عمل مشاريع وأبحاث الطلاب، وأيضا خطوات تسليم أبحاث طلاب النقل إلكترونيا عبر منصة أدمودو الإلكترونية التعليمية، ومواعيد تسليم البحث ومشروعات الطلاب سواء ورقيا أو ألكترونيا، أهم موضوعات المشاريع التي يتم تسليمها خلال الفترة الحالية لجميع الطلاب.
خطوات تسليم مشروعات وأبحاث طلاب النقل 2020
قد نصح الدكتور ” طارق شوقي ” جميع الطلاب المنفردين بتنفيذ أبحاث ومشاريع نهاية العام والتي تضمن لهم الانتقال إلى مرحلة تعليمية أعلى، أن يقوموا بعمل البحث خلال الأيام الماضية، على أن تبدأ مرحلة تسليم أبحاث الطلاب عبر منصة أدمودو في يوم 9 مايو وحتى 16 مايو، وإليكم خطوات التسليم.
- يجب على الطالب التسجيل أولا عبر منصة أدمودو الإلكترونية، وبالفعل لديه أكواد الطلاب.
- كتابة البحث عبر القالب المحدد من الوزارة وحفظه في صيغة PDF.
- يجب تسمية البحث بالكود التعريفي للطالب ثم الصف الدراسي.
- فور اختيار الصف الدراسي، يجب الدخول على تسليم المشروع البحثي لعام 2020.
- في حالة تعدد الطلاب المشتركة في البحث، يجب كتابة الأكواد التعريفية الخاصة بهم عبر التفاصيل.
- رفع البحث صيغة PDF.
- الضغط على التسليم النهائي للبحث.