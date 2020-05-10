بالخطوات.. تسليم مشروعات أبحاث الطلاب إلكترونيا عبر منصة أدمودو ” Edmodo” جميع المراحل

مع إلغاء الامتحانات التقليدية من قبل وزارة التربية والتعليم لكل من صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والشهادة الإعدادية، قامت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور ” طارق شوقي ” بتوضيح بعض النقاط التي تخص كيفية عمل مشاريع وأبحاث الطلاب، وأيضا خطوات تسليم أبحاث طلاب النقل إلكترونيا عبر منصة أدمودو الإلكترونية التعليمية، ومواعيد تسليم البحث ومشروعات الطلاب سواء ورقيا أو ألكترونيا، أهم موضوعات المشاريع التي يتم تسليمها خلال الفترة الحالية لجميع الطلاب.

خطوات تسليم مشروعات وأبحاث طلاب النقل 2020

قد نصح الدكتور ” طارق شوقي ” جميع الطلاب المنفردين بتنفيذ أبحاث ومشاريع نهاية العام والتي تضمن لهم الانتقال إلى مرحلة تعليمية أعلى، أن يقوموا بعمل البحث خلال الأيام الماضية، على أن تبدأ مرحلة تسليم أبحاث الطلاب عبر منصة أدمودو في يوم 9 مايو وحتى 16 مايو، وإليكم خطوات التسليم.