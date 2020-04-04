بالخطوات.. طريقة اداء الامتحان على التابلت لطلبة الصف الأول الثانوي

يوم واحد فقط متبقي على بدء أولى الامتحانات التجريبية لطلبة الصف الأول الثانوي من خلال أجهزة التابلت الخاصة بوزارة التربية والتعليم حسبما أعلنت الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث سيصبح كافة الاختبارات من خلال التابلت وذلك في ظل تعليق الدراسة داخل الجامعات والاعتماد على عمليات التعليم عن بعد في كافة أنحاء الجمهورية من أجل استمرار العام الدراسي.

ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كافة الخطوات الخاصة بكيفية أداء الامتحان من التابلت بدون أي أخطاء أو مشاكل تواجهك في الاختبار، وإليكم الخطوات:

بالخطوات.. طريقة أداء الامتحان على التابلت