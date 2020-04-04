بالخطوات.. طريقة اداء الامتحان على التابلت لطلبة الصف الأول الثانوي

يوم واحد فقط متبقي على بدء أولى الامتحانات التجريبية لطلبة الصف الأول الثانوي من خلال أجهزة التابلت الخاصة بوزارة التربية والتعليم حسبما أعلنت الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث سيصبح كافة الاختبارات من خلال التابلت وذلك في ظل تعليق الدراسة داخل الجامعات والاعتماد على عمليات التعليم عن بعد في كافة أنحاء الجمهورية من أجل استمرار العام الدراسي.
ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كافة الخطوات الخاصة بكيفية أداء الامتحان من التابلت بدون أي أخطاء أو مشاكل تواجهك في الاختبار، وإليكم الخطوات:
بالخطوات.. طريقة أداء الامتحان على التابلت
- يجب الدخول على الرابط الخاص بالامتحان التجريبي وهو الآتي: رابط الامتحان التجريبي.
- سيتم تحويلك على صفحة الدخول يقوم كل طالب بوضع الاسم وكلمة السر .
- بعد الدخول يقوم الطالب بتسجيل الكود الخاص به والذي يحصل عليه من خلال الوزارة والمكون من 9 أرقام، ويجب أن يتم كتابته باللغة الإنجليزية حتى لا يحدث أي أخطاء.
- يتم بعد ذلك تحويل الطالب للاختبار ينتظر حتى يتم بدء الامتحان مع تأكده من أن الاسم صحيح.
- بعد بداية الامتحان يظهر للطالب أسفل نافذة التابلت كلمة أبدأ يضغط عليها ليشرع في حل الأسئلة.
- خلال حل الطالب للأسئلة ستظهر له على الشاشة التوقيت الخاص بالامتحان.
- ستظهر رسالتين تحذير للطالب أثناء قيامه بالامتحان تشير له باقتراب نهاية الوقت واحدة قبل الانتهاء بعشر دقائق، والأخرى قبل الانتهاء بدقيقتين فقط.
- يمكن للطالب من خلال التابلت التحكم في حجم شاشة الامتحان ومراجعة تنسيق الخط وتحديد الأسئلة والعديد من الخيارات المطروحة لهم.
- يظهر للطالب أثناء حل الأسئلة ثلاثة أنواع من الأسئلة واحد خاص بالأسئلة المقالية والتي تحتاج لكتابة كثيرة، وآخر أسئلة الاختيار من متعدد، وسؤال آخر يحتاج إلى استخدام قلم التابلت من أجل الرسم البياني أو ما شابه ذلك.
- بعد الانتهاء من الاختبار يمكن للطالب مراجعة الأسئلة والأرقام والتسلسل الرقمي للأسئلة من خلال الضغط على كلمة مراجعة.
- يقوم الطالب بإنهاء الامتحان بالضغط على أيقونة إنهاء بعد أن ينتهي تماما ولكن مع العلم أنه لن يستطيع العودة للإجابات من جديد.
- سيُرسل لك رسالة تأكيد بأن تم إرسال الاختبار بنجاح وبعد تلك الرسالة يمكن لأي طالب الخروج من المنصة بشكل طبيعي.