بالدرجات..اعرف توقعات تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 جميع محافظات مصر

تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 في جميع محافظات مصر الأكثر بحثاً الآن من قبل جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية 2019 وكذلك أولياء الأمور بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة محافظات مصر، جديراً بالذكر أن محافظ الغربية اللواء المهندس هشام السعيد قد اعتمد تنسيق دخول أولي ثانوي 2019 بحد أدني 230 درجة بشكل رسمي يوم الإثنين الماضي الموافق 5 يونيو.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

الجدير بالذكر أن موقع كلمة دوت أورج أتاح بشكل حصري معرفة نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس أو الإسم وكذلك ترتيب الطالب على المدرسة والمحافظة والإداراة، بالإضافة لإمكانية عرض نتائج المدرسة التابع لها الطالب بالكامل.

موقع كلمة دوت أورج لمعرفة نتائج الشهادة الإعدادية والترتيب.

بلغت نسبة النجاح في محافظة الشرقية 78.89 %، بينما بلغت في محافظة الغربية بنسبة نجاح 76.5 %، بينما بلغت ف القاهرة 82 % ، كما يتمني موقع كلمة دوت أورج لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق الدائم في المراحل التعليمية القادمة.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2019

ومع الإقبال الشديد من قبل الطلاب الناجحين في الصف الثالث الإعدادي لمعرفة تنسيق دخول أول ثانوي 2019، ينفرد موقع كلمة دوت أورج بنشر توقعات تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 في جميع محافظات مصر بالدرجات.

المحافظة الحد الأدني المحافظة الحد الأدني المحافظة الحد الأدني الشرقية 225 أسيوط 210 قنا 205 الغربية 230 الإسكندرية 215 كفر الشيخ 220 الدقهلية 235 بني سويف 210 أسوان 210 القاهرة 210 الأقصر 192 دمياط 215 المنوفية 223 شمال سيناء 235 الإسماعلية 210 الوادي الجديد 220 مطروح 203 السويس 220 الجيزة 205 البحر الأحمر 214 مطروح 203 المنيا 200 جنوب سيناء 225 البحيرة 215 سوهاج 235 المنيا 200 القليوبية 215

علماً بأن الجدول السابق هو تنسيق دخول أولي ثانوي لعام 2018، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها هذا العام خاصةً مع اقتراب نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي.