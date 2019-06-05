بالدرجات..اعرف توقعات تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 جميع محافظات مصر

تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 في جميع محافظات مصر الأكثر بحثاً الآن من قبل جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية 2019 وكذلك أولياء الأمور بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة محافظات مصر، جديراً بالذكر أن محافظ الغربية اللواء المهندس هشام السعيد قد اعتمد تنسيق دخول أولي ثانوي 2019 بحد أدني 230 درجة بشكل رسمي يوم الإثنين الماضي الموافق 5 يونيو.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
الجدير بالذكر أن موقع كلمة دوت أورج أتاح بشكل حصري معرفة نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس أو الإسم وكذلك ترتيب الطالب على المدرسة والمحافظة والإداراة، بالإضافة لإمكانية عرض نتائج المدرسة التابع لها الطالب بالكامل.
موقع كلمة دوت أورج لمعرفة نتائج الشهادة الإعدادية والترتيب.
بلغت نسبة النجاح في محافظة الشرقية 78.89 %، بينما بلغت في محافظة الغربية بنسبة نجاح 76.5 %، بينما بلغت ف القاهرة 82 % ، كما يتمني موقع كلمة دوت أورج لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق الدائم في المراحل التعليمية القادمة.
تنسيق دخول الثانوية العامة 2019
ومع الإقبال الشديد من قبل الطلاب الناجحين في الصف الثالث الإعدادي لمعرفة تنسيق دخول أول ثانوي 2019، ينفرد موقع كلمة دوت أورج بنشر توقعات تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 في جميع محافظات مصر بالدرجات.
|المحافظة
|الحد الأدني
|المحافظة
|الحد الأدني
|المحافظة
|الحد الأدني
|الشرقية
|225
|أسيوط
|210
|قنا
|205
|الغربية
|230
|الإسكندرية
|215
|كفر الشيخ
|220
|الدقهلية
|235
|بني سويف
|210
|أسوان
|210
|القاهرة
|210
|الأقصر
|192
|دمياط
|215
|المنوفية
|223
|شمال سيناء
|235
|الإسماعلية
|210
|الوادي الجديد
|220
|مطروح
|203
|السويس
|220
|الجيزة
|205
|البحر الأحمر
|214
|مطروح
|203
|المنيا
|200
|جنوب سيناء
|225
|البحيرة
|215
|سوهاج
|235
|المنيا
|200
|القليوبية
|215
علماً بأن الجدول السابق هو تنسيق دخول أولي ثانوي لعام 2018، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها هذا العام خاصةً مع اقتراب نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي.
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