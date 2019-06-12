بالدرجات تنسيق الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي (عام – فني ) محافظة الشرقية 2020

تنسيق الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي، هو من أكثر الأمور التي تشغل بال الطلاب والسادة أولياء الأمور، في كافة المحافظات، حيث يتوقف نوع التعليم الذي سيلتحق به الطالب بعد نجاحه في الشهادة الإعدادية على عاملين، العامل الأول الأساسي وهو نوع الدراسة التي يرغب الالتحاق بها فبعض الطلاب يحبون العمل الحرفي وتعلم حرفه معينه ، ولا يحب المذاكرة كثيراً ، وهذه النوعية من الدراسة يحصل عليها الطالب من خلال الالتحاق بمدارس التعليم الفني المختلفة سواء نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.

أما العامل الثاني الذي يتوقف عليه نوعية التعليم الثانوي الذي سيلتحق به الطالب بعد الشهادة الإعدادية وهو الدرجات التي حصل عليها الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية، فأصحاب المجاميع الكبيرة يلتحقون للدراسة بمدارس الثانوي العام بأنواعها المختلفة، وشرط المجموع للالتحاق بمدارس الثانوي العام لم يعد عائقاً، حيث أنه هناك فرصة للالتحاق بفصول الثانوي ، حيث أن أغلب المدارس الثانوية فتحت بها فصول خدمات، بالإضافة إلى الثانوي الخاص.

نتيجه تنسيق الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية للالتحاق بفصول الثانوي العام والفني:-

أعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للالتحاق بالصف الأول الثانوي بنوعياته العام والفني نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، حيث قرر محافظ الشرقية أن يكون الحد الأدنى للدرجات للالتحاق بفصول الثانوي العام هو 225 درجة والثانوي العام خدمات 180 درجة ، والثانوي العام الخاص 140 درجة.

ويمكن معرفة تنسيق الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية لمدارس التعليم الفني كالتالي :-