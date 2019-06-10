بالدرجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للالتحاق بالمرحلة الثانوية بكافة المحافظات

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية أخر العام، يبدأ الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الاعدادية مرحلة جديدة أخري وهو مرحلة الالتحاق بالمرحلة الثانوية، حيث تنقسم المرحلة الثانوية ، إلى نوعين من التعليم وهما التعليم العام والتعليم الفني، ولكل نوع من أنواع التعليم الثانوي يشترط للالتحاق به حصول الطلاب على مجموع معين في الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني من كل عام.

بالدرجات تنسيق الشهادة الاعدادية للالتحاق بالمرحلة الثانوية في كافة المحافظات:-

مع انتهاء نتائج الشهادة الاعدادية أخر العام في كافة المحافظات يبدأ السادة المحافظين، كلاً في محافظته، اعتماد درجات تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية بمختلف أنواعها سواء بمرحلة الثانوي العام أو مرحلة الثانوي الفني سواء الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، وسوف نقدم في هذا التقرير جدول بالحد الأدنى للالتحاق بمدارس الثانوية العامة وذلك كما يلي :-

اسم المحافظة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بلدرجات القاهرة 210 الجيزة 205 الاسكندرية 215 الشرقية 225 الدقهلية 235 البحيرة 215 القليوبية 215 المنيا 200 الغربية 230 سوهاج 235 بني سويف 210 أسوان 210 دمياط 215 الاسماعيلية 210 مطروح 203 البحر الأحمر 214 الوادي الجديد 220 جنوب سيناء 225 شمال سيناء 235 أسيوط 210 المنوفية 223 قنا 205 كفر الشيخ 220 الفيوم 215

ويعد الالتحاق بالمرحلة الثانوية من أكثر الأمور التي تُحير الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية، حيث أن لكل نوع من أنواع التعليم بالمرحلة الثانوية مزاياه وعيوبه، ولهذا فإنه يجب على الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية التفكير جيداً عند اختيار نوعية التعليم التي يريد الالتحاق بها في المرحلة الثانوية وهذا سيتوقف على مجموع الطالب في الشهادة الاعدادية وميوله الدراسية.