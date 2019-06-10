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بالدرجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للالتحاق بالمرحلة الثانوية بكافة المحافظات

كتب أشرف السيدفي آخر تحديث
بالدرجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للالتحاق بالمرحلة الثانوية بكافة المحافظات
تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 للألتحاق بالمرحلة الثانوية

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية أخر العام، يبدأ الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الاعدادية مرحلة جديدة أخري وهو مرحلة الالتحاق بالمرحلة الثانوية، حيث تنقسم المرحلة الثانوية ، إلى نوعين من التعليم وهما التعليم العام والتعليم الفني، ولكل نوع من أنواع التعليم الثانوي يشترط للالتحاق به حصول الطلاب على مجموع معين في الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني من كل عام.

بالدرجات تنسيق الشهادة الاعدادية للالتحاق بالمرحلة الثانوية في كافة المحافظات:-

مع انتهاء نتائج الشهادة الاعدادية أخر العام في كافة المحافظات يبدأ السادة المحافظين، كلاً في محافظته، اعتماد درجات تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية بمختلف أنواعها سواء بمرحلة الثانوي العام أو مرحلة الثانوي الفني سواء الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، وسوف نقدم في هذا التقرير جدول بالحد الأدنى للالتحاق بمدارس الثانوية العامة وذلك كما يلي :-

اسم المحافظة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بلدرجات
القاهرة 210
الجيزة 205
الاسكندرية 215
الشرقية 225
الدقهلية 235
البحيرة 215
القليوبية 215
المنيا 200
الغربية 230
سوهاج 235
بني سويف 210
أسوان 210
دمياط 215
الاسماعيلية 210
مطروح 203
البحر الأحمر 214
الوادي الجديد 220
جنوب سيناء 225
شمال سيناء 235
أسيوط 210
المنوفية 223
قنا 205
كفر الشيخ 220
الفيوم 215

ويعد الالتحاق بالمرحلة الثانوية من أكثر الأمور التي تُحير الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية، حيث أن لكل نوع من أنواع التعليم بالمرحلة الثانوية مزاياه وعيوبه، ولهذا فإنه يجب على الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية التفكير جيداً عند اختيار نوعية التعليم التي يريد الالتحاق بها في المرحلة الثانوية وهذا سيتوقف على مجموع الطالب في الشهادة الاعدادية وميوله الدراسية.

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عن الكاتب

أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، محرر أخبار في موقع "كلمة دوت أورج" وموقع "نجوم مصرية"

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