بالدرجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للالتحاق بالمرحلة الثانوية بكافة المحافظات

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية أخر العام، يبدأ الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الاعدادية مرحلة جديدة أخري وهو مرحلة الالتحاق بالمرحلة الثانوية، حيث تنقسم المرحلة الثانوية ، إلى نوعين من التعليم وهما التعليم العام والتعليم الفني، ولكل نوع من أنواع التعليم الثانوي يشترط للالتحاق به حصول الطلاب على مجموع معين في الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني من كل عام.
بالدرجات تنسيق الشهادة الاعدادية للالتحاق بالمرحلة الثانوية في كافة المحافظات:-
مع انتهاء نتائج الشهادة الاعدادية أخر العام في كافة المحافظات يبدأ السادة المحافظين، كلاً في محافظته، اعتماد درجات تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية بمختلف أنواعها سواء بمرحلة الثانوي العام أو مرحلة الثانوي الفني سواء الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، وسوف نقدم في هذا التقرير جدول بالحد الأدنى للالتحاق بمدارس الثانوية العامة وذلك كما يلي :-
|اسم المحافظة
|الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بلدرجات
|القاهرة
|210
|الجيزة
|205
|الاسكندرية
|215
|الشرقية
|225
|الدقهلية
|235
|البحيرة
|215
|القليوبية
|215
|المنيا
|200
|الغربية
|230
|سوهاج
|235
|بني سويف
|210
|أسوان
|210
|دمياط
|215
|الاسماعيلية
|210
|مطروح
|203
|البحر الأحمر
|214
|الوادي الجديد
|220
|جنوب سيناء
|225
|شمال سيناء
|235
|أسيوط
|210
|المنوفية
|223
|قنا
|205
|كفر الشيخ
|220
|الفيوم
|215
ويعد الالتحاق بالمرحلة الثانوية من أكثر الأمور التي تُحير الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية، حيث أن لكل نوع من أنواع التعليم بالمرحلة الثانوية مزاياه وعيوبه، ولهذا فإنه يجب على الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية التفكير جيداً عند اختيار نوعية التعليم التي يريد الالتحاق بها في المرحلة الثانوية وهذا سيتوقف على مجموع الطالب في الشهادة الاعدادية وميوله الدراسية.
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