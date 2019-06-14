بالدرجات.. تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام 2019 بجميع المحافظات

اعتمدت غالبية محافظات الجمهورية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية، حيث سيبدأ خلال هذه الفترة التقديم للمرحلة ا لثانوية بجميع أنواع التعليم بها الثانوي العام، والثانوي الفني دبلوم الثانوي الصناعي، ودبلوم الثانوي التجاري، ودبلوم الثانوي الزراعي، ودبلوم الثانوي الفندقي، وقد اختلفت درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام من محافظة لأخري، وننشر فى التقرير التالي وبالدرجات الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي لجميع المحافظات.

اعتمد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثاني بحد أدني 215 درجة كمرحلة أولى، وفى محافظة بني سويف اعتمد المستشار هاني عبد الجابر تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بمجموع 220 درجة، وفى محافظة القليوبية اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية التنسيق بحد أدنى 228 درجة، وفى محافظة دمياط اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تنسيق الصف الأول الثانوي بمجموع 220 درجة.

أما فى محافظة الغربية فقد اعتمد اللواء هشام سعيد محافظ دمياط تنسيق أولي ثانوي بمجموع 230 درجة، وفى محافظة مرسي مطروح اعتمد اللواء مجدى الغربلي تنسيق الصف الأول الثانوي بمجموع القبول بحد ادني يبدأ من 180 درجة وحتى 220 درجة بحسب الإدارات التعليمية، وفى محافظة الشرقية اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحد الأدني للقبول بالثانوي العام بمجموع 225 درجة.

أما فى محافظة البحر الأحمر فقد اعتمد محافظ البحر الأحمر تنسيق القبول بالثانوي العام بمجموع 205 درجة ما عدا مدن مرسي علم وحلايب وشلاتين بمجموع 140 درجة بشرط الحصول على الإعدادية من هذه المدن، وفى الوادي الجديد اعتمد الدكتور إبراهيم التداوي محافظ الوادي الجديد الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي بمجموع 220 درجة، أما فى محافظة القليوبية فقد اعتمد الدكتور كمال شاروبيم حافظ القليوبية الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي بمجموع 230 درجة.

هذا وسوف نتابع بالتفصيل أولا بأول نتيجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بجميع محافظات الجمهورية بالدرجات والحد الأدني للقبول.