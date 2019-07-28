بالدرجات | تنسيق المرحلة الأولى 2019 والقبول في كليات الطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان

ينشر موقع كلمة دوت أورج كل التفاصيل عن تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية العامة ودرجات القبول التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت للالتحاق بكليات الطب والصيدلة والهندسة وطب الأسنان والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك طلاب شعبة علمي علوم وطلاب شعبة علمي رياضة وطلاب شعبة أدبي.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي فإن 142 ألف و 750 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019 من خلال موقع التنسيق والذي تتوافق درجاتهم مع الحدود الدنيا التي أعلنتها الوزارة للمرحلة الأولى الذين بإمكانهم تسجيل الرغبات على موقع التنسيق خلال 6 أيام.

تنسيق المرحلة الأولى 2019 علمي وأدبي



كان من لهم حق تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من حصلوا على 398 درجة فأكثر من طلاب علمي علوم وبنسبة 97.07%، والذين يبلغ عددهم 30152 طالبا وطالبة، وكذلك للحاصلين في ثانوي علمي رياضة 398 درجة فأكثر بنسبة 95% والذين يبلغ عددهم 14690 طالبا وطالبة.

وكان طلاب الشعبة الأدبية الذين لهم حق تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019 من حصلوا على مجموع 328 درجة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 98471 طالبا وطالبة أي بنسبة 80%.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2019

وينشر موقع كلمة دوت أورج رابط معرفة نتيجة القبول في الكليات لطلاب المرحلة الأولى 2019 في الثانوية العامة ممن سجلوا رغباتهم في موقع التنسيق خلال المدة التي حددتها وزارة التعليم العالي من خلال مكاتب التنسيق في الجامعات أو من خلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

رابط موقع التنسيق لمعرفة نتيجة المرحلة الأولى 2019 لطلاب الثانوية العامة: https://tansik.egypt.gov.eg/TansikResults/

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة معرفة الكلية التي تم ترشيحهم إليها سواء كانت كلية طب أو صيدلة أو طب أسنان إذا كانوا من طلاب علمي علوم، او كلية هندسة إذا كانوا من طلاب علمي رياضة، أو كلية اقتصاد وعلوم سياسية وإعلام إذا كانوا من شعبة أدبي من خلال موقع التنسيق بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس.