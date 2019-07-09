بالدرجات | توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ومؤشرات درجات القبول في الكليات والمعاهد

ينتظر خريجي الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 الاعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لكي يحدد الطلاب وجهتهم المقبلة في المرحلة التعليمية الجديدة، وحتى الأن لم يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، ولكن هناك بعض المؤشرات الأولية التي ترسم ملامح القبول في الكليات والمعاهد، وهناك الكثير من التوقعات بعد اختلاف التنسيق كثيراً عن تنسيق العام الماضي إلا في بعض الكليات والمعاهد التي يوجد عليها منافسة كبيرة بين الطلاب
ويكون التنسيق قريب بها من تنسيق العام الماضي لذلك نقوم بوضع تنسيق الدبلومات الفنية 2018 ليلقي الطلاب نظرة على درجات القبول المتوقعة ومعرفة الدرجات المطلوبة التقريبية للالتحاق بالكليات والمعاهد فيما بعد التعليم الفني والانتقال إلى التعليم الجامعي.
تنسيق الدبلومات الفنية 2018
|القسم والشعبة
|الحد الأدنى لتنسيق العام الماضي 2019
|شهادة صناعي خمس سنوات
|جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
|شهادة تجاري خمس سنوات
|جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
|شهادة زراعي خمس سنوات
|جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
|شهادة صناعي ثلاث سنوات
|جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
|شهادة تجاري ثلاث سنوات
|جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
|شهادة زراعي ثلاث سنوات
|جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2019
هذه النتيجة النهائية لنسبة نجاح الطلاب في الدبلومات الفنية والتي تزيد قليلاً عن العام الماضي، ومن المتوقع أن لا يتحرك التنسيق كثيراً عن درجات القبول في الكليات والمعاهد للعام الماضي:
طريقة التقديم في التنسيق
يستطيع جميع طلاب الثانوية الفنية التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية التابع لوزارة التربية والتعليم، وملئ الرغبات وإكمال البيانات وتحضير الأوراق الرسمية لتقديمها:
- شهادة الثانوية ( القسم والشعبة ) للدبلومات الفنية
- رقم الدخول
- الرقم السري
- الرقم التأكيدي
- استكمال البيانات المطلوبة
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