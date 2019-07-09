 التخطي إلى المحتوى

بالدرجات | توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ومؤشرات درجات القبول في الكليات والمعاهد

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
بالدرجات | توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ومؤشرات درجات القبول في الكليات والمعاهد

ينتظر خريجي الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 الاعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لكي يحدد الطلاب وجهتهم المقبلة في المرحلة التعليمية الجديدة، وحتى الأن لم يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، ولكن هناك بعض المؤشرات الأولية التي ترسم ملامح القبول في الكليات والمعاهد، وهناك الكثير من التوقعات بعد اختلاف التنسيق كثيراً عن تنسيق العام الماضي إلا في بعض الكليات والمعاهد التي يوجد عليها منافسة كبيرة بين الطلاب

ويكون التنسيق قريب بها من تنسيق العام الماضي لذلك نقوم بوضع تنسيق الدبلومات الفنية 2018 ليلقي الطلاب نظرة على درجات القبول المتوقعة ومعرفة الدرجات المطلوبة التقريبية للالتحاق بالكليات والمعاهد فيما بعد التعليم الفني والانتقال إلى التعليم الجامعي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2018

القسم والشعبة الحد الأدنى لتنسيق العام الماضي 2019
شهادة صناعي خمس سنوات جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
شهادة تجاري خمس سنوات جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
شهادة زراعي خمس سنوات جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
شهادة صناعي ثلاث سنوات جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
شهادة تجاري ثلاث سنوات جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
شهادة زراعي ثلاث سنوات جدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018

نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2019

هذه النتيجة النهائية لنسبة نجاح الطلاب في الدبلومات الفنية والتي تزيد قليلاً عن العام الماضي، ومن المتوقع أن لا يتحرك التنسيق كثيراً عن درجات القبول في الكليات والمعاهد للعام الماضي:

طريقة التقديم في التنسيق

يستطيع جميع طلاب الثانوية الفنية التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية التابع لوزارة التربية والتعليم، وملئ الرغبات وإكمال البيانات وتحضير الأوراق الرسمية لتقديمها:

  • شهادة الثانوية ( القسم والشعبة ) للدبلومات الفنية
  • رقم الدخول
  • الرقم السري
  • الرقم التأكيدي
  • استكمال البيانات المطلوبة

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.