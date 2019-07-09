بالدرجات | توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ومؤشرات درجات القبول في الكليات والمعاهد

ينتظر خريجي الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 الاعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لكي يحدد الطلاب وجهتهم المقبلة في المرحلة التعليمية الجديدة، وحتى الأن لم يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، ولكن هناك بعض المؤشرات الأولية التي ترسم ملامح القبول في الكليات والمعاهد، وهناك الكثير من التوقعات بعد اختلاف التنسيق كثيراً عن تنسيق العام الماضي إلا في بعض الكليات والمعاهد التي يوجد عليها منافسة كبيرة بين الطلاب

ويكون التنسيق قريب بها من تنسيق العام الماضي لذلك نقوم بوضع تنسيق الدبلومات الفنية 2018 ليلقي الطلاب نظرة على درجات القبول المتوقعة ومعرفة الدرجات المطلوبة التقريبية للالتحاق بالكليات والمعاهد فيما بعد التعليم الفني والانتقال إلى التعليم الجامعي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2018

نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2019

هذه النتيجة النهائية لنسبة نجاح الطلاب في الدبلومات الفنية والتي تزيد قليلاً عن العام الماضي، ومن المتوقع أن لا يتحرك التنسيق كثيراً عن درجات القبول في الكليات والمعاهد للعام الماضي:

طريقة التقديم في التنسيق

يستطيع جميع طلاب الثانوية الفنية التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية التابع لوزارة التربية والتعليم، وملئ الرغبات وإكمال البيانات وتحضير الأوراق الرسمية لتقديمها: