بالدرجات نتيجة الاعدادية القاهرة استعلام عبر بوابة التعليم الاساسي cairogovresults

أصبحت نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2020 جاهزة للاستعلام عبر بوابة التعليم الاساسي الرسمية التابعة للمحافظة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن مديرية تربية وتعليم محافظة القاهرة قد انتهت من رصد الدرجات بعد انتهاء عمليات التصحيح التي كانت مستمرة منذ أول يوم في امتحانات شهادة الصف الثالث الإعدادي 2020، وسيتم اعتمادها رسمياً وبعدها يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع مديرية التربية الذي سنوفره لكم.

نتيجة الاعدادية القاهرة 2020

تعتبر العاصمة أكبر المحافظات في عدد الطلاب والسكان، حيث تخطي عدد المشاركين في امتحانات منتصف العام للصف الثالث إعدادي أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، وستصبح نتيجة الصف الثالث الاعدادي الخاصة بهم جاهزة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمية التي سنوفرها لكم.

نحيطكم علماً أنه حتي الآن تم اعتماد نتيجة عروس البحر الأبيض المتوسط وتتوفر عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الإسكندرية، كما تم اعتماد نتيجة الإعدادية بمحافظة الجيزة ويمكن الاستعلام عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والآن سنوفر لكم رابط بوابة التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة شهادة 3 إعدادي.

رابط بوابة التعليم الاساسي

تقوم وزارة التربية والتعليم ببذل أقصي جهودها من أجل توفير نتائج الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة، وكذلك لكافة المحافظات المتبقية، حيث أصبحت معظمها جاهزة علي الاعتماد، وستكون خلال هذا الأسبوع متوفرة كافة النتائج، ويمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة وفق الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: يتم الدخول لموقع البوابة الإلكترونية، بوابة نتائج القاهرة للتعليم الأساسي.

الخطوة الثانية: يتم اختيار الصف ليكون 3 إعدادي.

الخطوة الثالثة: تحديد الفصل الدراسي ليكون الأول.

الخطوة الرابعة: يتم إدخال رقم الجلوس.

الخطوة الخامسة: يتم الضغط علي بحث.

بذلك تكونوا تمكنتم من الاستعلام عن نتيجة شهادة الثالث الإعدادي بكل سهولة عند اعتمادها، ومن يرغب في الحصول علي إشعار بظهور النتيجة يمكنه ترك تعليق وسنعلمه بالنتيجة عند ظهورها.