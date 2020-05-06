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بالرابط والخطوات.. تعرف على طريقة تسجيل حضور الطلاب في الامتحانات

بواسطة عبدالرحمن خالد
طريقة تسجيل الحضور الامتحانات التجريبية

تسجيل حضور الطالب في الامتحان ورابط تسجيل الدخول يعتبر واحد من أكثر ما يبحث عنه الطلبة والأسر المصرية خلال الفترة الماضية، حيث يسعى قطاع كبير من المصريين وخاصة الطلبة لمعرفة الطريقة الصحيحة للقيام بذلك خلال الفترة المقبلة في ظل اقتراب الامتحانات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي قد اتخذت قرارات بتحويل كافة الامتحانات الوقية الخاصة بطلبة سنوات النقل والشهادة الإعدادية لتكون مشاريع أبحاث بينما الصف الأول والثاني الثانوي تكون الامتحانات بطريقة إلكترونية وذلك حرصا من قبل الوزارة على الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الطلبة من الفيروس اللعين الذي انتشر بصورة واسعة داخل جمهورية مصر العربية خاصة في الأسابيع القليلة الماضية.

تسجيل الحضور في الامتحانات
تسجيل حضور الطلاب

رابط تسجيل حضور الطالب في الامتحانات الإلكترونية

ونقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” رابط الموقع الذي يمكن من خلاله تسجيل حضور الطالب في الامتحانات التي تم الامتحان فيها بالفعل خلال الفترة الماضية، وذلك حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه الطلبة في الوقت الحالي وإليكم الرابط:

رابط تسجيل الدخول هو: تسجيل حضور الطالب

خطوات التسجيل على موقع الوزارة

  • أولا يجب الدخول على الموقع نفسه والذي ذكرناه في الأعلى
  • ثانيا تقوم بتحديد الصف من خلال كلمة “حدد الصف”
  • ثالثا إدخال كود الـ imei الخاص بالطالب
  • رابعا تقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول
عبدالرحمن خالد
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