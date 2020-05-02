بالرقم القومي.. استعلم عن أكواد الطلاب لعمل الأبحاث بجميع المراحل التعليمية

يبحث كثيرٌ من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، خلال هذه الأيام، عن أكواد الطلاب، لعمل الأبحاث التي قررتها عليهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحديد المستوى في الفصل الدراسي الثاني بعد قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، بإلغاء امتحانات هذا الفصل لأغلب الفصول الدراسية، نظرًا لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حدد وقتًا لتسليم أبحاث الطلاب، يبدأ من يوم 9 أبريل المنصرم، وحتى 15 من شهر مايو الجاري، وبالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية، فقد حددت الوزارة لهم موعد التسليم الذي يبدأ من يوم 7 إلى 15 يونيو 2020، لإنجاز البحث التطبيقي وتسليمه.

خطوات الاستعلام عن أكواد الطلاب

ويوفر موقع “كلمة”، خطوات الاستعلام عن أكواد الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال الرقم القومي للطالب، كالآتي:

ادخل على (هذا الرابط).

أدخل الرقم القومي، في أعلى شهادة الميلاد الخاصة بك.

حدد النوع “ذكر، أم أنثى”

حدد المحافظة.

أخيرًا، اضغط على تسجيل.

تعهد من وزير التعليم

وفي سياق الحديث عن الاستعلام عن أكواد الطلاب، كان وزير التعليم، قد تعهد بنجاح جميع الطلاب في مشروعات البحث بشرط أن يكون قد اجتهد فيه بنفسه، ولم يشارك في الغش الجماعي.

وقال “شوقي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس،: كل من اجتهد بنفسه، سواء في مشروعات الأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشترى بحثا أو شارك في الغش الجماعي سيدخل دور ثاني لأن التربية قبل التعليم.