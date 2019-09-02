بالصور .. آداب عين شمس تبدأ باستقبال الطلاب الجدد في مختلف أقسامها

قام السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى القائم بأعمال عميد كلية الآداب في جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والمشرف العام على الأنشطة في الكلية ، اليوم الإثنين الموافق الثاني من شهر سبتمبر 2019 ، بتفقد مختلف مراحل التنسيق الداخلي الخاص بالأقسام داخل كلية الآداب وذلك للعام الدراسي الجديد 2019 / 2020 ، مستقبلًا الطلاب والطالبات الجدد بالترحيب.







عميد كلية الآداب يتفقد أقسامها

كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى القائم بأعمال عميد كلية الآداب بإبلاغ الطلاب تحيات كل من السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وكذلك تحيات الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما تمنى للطلاب بدء عام دراسي جامعي جديد متميز ، وملئ بالنجاح على مختلف الأصعدة.







وكان قد أعرب السيد الدكتور مصطفى مرتضى عن مدى سعادته بالمجهودات المبذولة من قبل السيدة الأستاذة الدكتورة سوزان القليني عميدة الكلية السابقة في العمل على الارتقاء بمستوى الكلية ، وتمكنها من الحصول على شهادة جودة التعليم ، بالإضافة إلى حرصها الكبير على نجاح رؤية واستراتيجية كلية الآداب بعين شمس.

وصرح “الدكتور مصطفى مرتضى ” بأن إدارة كلية الآداب تعمل على بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق مصلحة الطالب أو الطالبة ، كما قام “مرتضى” بتوجيه مختلف الطلاب والطالبات بأهمبة وضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بالكلية ، والخطوات الخاصة بتنظيم إجراءات التقديم ، كما أرشدهم إلى ضرورة ووجوب الالتزام بواجباتهم المختلفة تجاه الكلية ، كما قد وعد الطلاب والطالبات بتقديم مختلف سبل الدعم لهم من أجل أن يتمكنوا من الحصول على مختلف حقوقهم أثناء مرحلة الدراسة الجامعية ، وأعلن سيادته أنه قد لفت انتباهه إقبال الطلاب والطالبات الكثيف على أقسام الكلية الـ 16 بشكل عام ، وعلى أقسام اللغات بشكل خاص.







إجراءت التقديم في أقسام كلية الآداب

ويذكر أن كلية الآداب قد بدأت باستقبال مختلف الطلاب والطالبات الذين قد وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق من أجل الالتحاق بلكلية الآداب ، وتتضمن إجراءات التقديم العديد من الخطوات التي يأتي من بينها :

سحب الملف.

دفع المصاريف.

وإجراء الكشف الطب.

ملئ استمارة الرغبات.

ومن اجدير بالذكر أنه يسمح للطالب بتدوين عدد 3 رغبات حسب تماشي درجاتهم مع شروط الأقسام.

ومن المقرر أن يستمر التقديم الخاص بالطلاب لمدة أسبوع فقط حسب الجدول الذي تم إعلانه على الصفحة الرسمية لكلية الآداب بجامعة عين شمس.

ويذكر أنه في هذا الوقت تتحد كل من إدارات الكلية المعنية ، وكذلك أعضاء اتحاد الطلاب في الكلية من أجل العمل على مساعدة الطلاب الجدد ، وإرشادهم بقدر الإمكان من أجل إجراءات التقديم ، كما تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال 15 يومًا من تاريخه.

صور من جولة عميد كلية الآداب في مختلف الأقسام