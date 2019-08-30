بالصور .. رئيس جامعة حلوان يتفقد المعسكر الطلابي بمطروح

قام السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بعمل زيارة إلى المعسكر الطلابي الدائم في مدينة مرسي مطروح التابع إلى جامعة حلوان ، ويأتي ذلك في ظل إيمان الجامعة بأهمية المتابعة بشكل مستمر من أجل العمل على رفع كفاءة المنشآت ، وكذلك القيام بتطويرها.

رئيس جامعة حلوان في زيارة للمعسكر الطلابي

ومن الجدير بالذكر أن تلك الزيارة كانت قد جاءت من أجل الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالمعسكر ، وكذلك العمل على متابعة آخر أعمال التطوير التي تحدث داخل المعسكر بالإضافة إلى القيام بتقديم مختلف وسائل الدعم المناسب ، حتى يكون هذا المعسكر جاهز بشكل كبير من أجل استقبال الطلاب والطالبات ، كما قد قام السيد الدكتور رئيس جامعة حلوان بزيارة مقرات الأنشطة أيضًا حتى يتأكد على كونها على أتم الاستعداد من أجل استقبال الطلاب أثناء فترة وجودهم في المعسكر.

وعلى الجانب الآخر قام السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالتأكيد أثناء جولته التفقدية على مدى أهمية الأنشطة الطلابية ، وأن لها دور كبير وهام في العمل على رفع روح المنافسة الشريفة بين الطلاب ، بالإضافة لكون تلك الأنشطة تقوم بتنمية مهارات الطلاب والترويح عنهم ، كما تعمل الأنشطة بناء شخصية الطلاب المتكاملة.

كما قد قام السيد رئيس جامعة حلوان بتقديم وعد بأنه سوف يتم العمل على متابعة أرض جمصة ، وذلك من أجل أن يتم السعي إلى استغلالها بأفضل شكل وصورة ممكنة لصالح الطلاب والطالبات ، وأعضاء هيئة التدريس ، بالإضافة إلى العاملين بالجامعة حتى تستخدم تلك المنطقة في مختلف الأنشطة الصيفية والترفيهية والاجتماعية المختلفة.

كما تجدر الإشارة إلى كون هذا المعسكر الطلابي الدائم في مدينة مرسي مطروح سوف يتم عقد الملتقى الثاني لشباب متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي به ، والذي سوف يتم عقده تحت شعار ( أنت أقوى من المخدرات) ، على أن يكون ذلك خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق ٣٠ من شهر أغسطس لعام 2019 ، حتى يوم الأربعاء الموافق ٤ سبتمر 2019.

صور من الجولة التفقدية في المعسكر الطلابي بمطروح